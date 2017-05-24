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Международная панорама
Подготовил Николай Сергеев

Взрыв в Манчестере

Служба скорой помощи северо-западной Англии сообщила о 59 пострадавших в Манчестере в результате теракта. Число погибших составило свыше 20 человек.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-Арена» прогремел примерно в 22.35 по местному времени (03.35 по времени Астаны во вторник) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Как сообщает ТАСС, детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала – в фойе. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.

«В настоящий момент мы рассмат­риваем произошедшее как террористический акт и тесно сотрудничаем с национальной контртеррористической полицейской сетью и британскими спецслужбами», – отметил начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс, обратившийся к очевидцам с просьбой сообщить полиции детали, которые могут быть полезны следствию.

Рекомендации дал МВФ

Международный валютный фонд рекомендовал России повысить пенсионный возраст для своих граждан. Об этом говорится в заключительном заявлении МВФ после традиционного визита сотрудников в Россию, передает РИА «Новости».

По словам руководителя миссии Международного валютного фонда в России Эрнесто Рамиреса Риго, для нивелирования негативной демографической ситуации необходимо провести пенсионную реформу. Соответствующие планы уже имеются. В частности, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в Стратегии развития России до 2035 года предложил сократить число пенсионеров на 9%, или на 3,87 млн человек, путем повышения возраста выхода на пенсию: для женщин – до 63 лет, для мужчин – до 65 лет (с шагом на полгода начиная с 2019-го).

Robocop выходит на дежурство

Первый робот-полицейский Robocop официально включен в состав полиции Дубая. Об этом сообщает издание Arabian Business.

Отмечается, что рост робота – 170 см, вес – 100 кг. Он оснащен детектором эмоций, который распознает выражение лиц людей и жесты на расстоянии до 1,5 м. Таким образом робот может устанавливать контакт с людьми и выявлять нарушителей. Robocop ориентируется на местности благодаря встроенному навигатору, общается на шести языках, включая английский и арабский. Граж­дане могут оплачивать через него услуги полиции кредитными картами.

Патрулируя улицы и торговые центры, Robocop будет предоставлять соответствующие видеозаписи и тем самым помогать стражам порядка находить преступников.

Покрылись
ржавчиной медали

Более 100 медалей, выигранных спортсменами на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, были возвращены организаторам из-за ржавчины и черных пятен, появившихся на поверхнос­ти металла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора по коммуникациям оргкомитета Игр-2016 Марио Андраду.

По его словам, в Монетный двор Бразилии, выпустивший медали в прошлом году, вернули более 130 наград, преимущественно бронзовых. Сейчас специалисты проводят работы по их восстановлению.

«Самая распространенная проб­лема состоит в том, что медали хранились ненадлежащим образом, из-за чего испортилось лаковое покрытие наград. Ржавчина и потемнения появились именно на тех местах, которые были повреждены», – приводит агентство слова Андрады.

Имена спортсменов, вернувших медали на ремонт, в материале не указаны.

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