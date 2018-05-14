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Международная панорама
Подготовил Николай Сергеев

Оптимистичный прогноз

В 2019 году цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель. К такому выводу приш­ли аналитики Bank of America, передает Bloomberg.

Эксперты связали рост цен на углеводороды с риском срыва поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за сокращения мировых запасов нефти. Данные факторы однозначно приведут к повышению цены «черного золота» до 90 долларов за бочку, а в случае решения ОПЕК оставить в силе соглашение о сниженной добыче, а также при наложении санкций на Тегеран нефти марки Brent покорится отметка в 100 долларов.

Это первое прозвучавшее на Уолл-стрит предположение о возвращении высоких цен на «черное золото». Другой крупный игрок, Goldman Sachs Group Inc., ожидает роста цен на нефть в 2019 году до 82,5 доллара за бочку.

Туризм и экология

Новое исследование, проведенное учеными из Сиднейского университета, выявило, что 8% выбросов углерода в атмосферу происходит из-за туризма. Об этом сообщает BBC News.

Авторы работы изучили потоки парниковых газов в 160 странах мира с 2009 по 2013 год и выяснили, что туристический бизнес становится одной из причин глобального загрязнения планеты. При этом США возглавили рейтинг по объему произведенного туристами углекислого газа. На втором месте оказался Китай, далее следуют Индия и Германия.

Исследование также показало, что на таких островах, как Мальдивы, Кипр и Сейшелы, на индустрии туризма лежит ответственность за 80% загрязнения от общего количества выброшенных вредных газов.

В декабре 2017 года власти индонезийского острова Бали объя­вили чрезвычайное положение из-за мусора, который выносится из моря на побережье. Индонезия занимала второе место в мире пос­ле Китая в рейтинге государств с наибольшим количеством мусора в прибрежной зоне.

Индийские мошенники

В Индии арестованы двое мужчин за попытку продать местному бизнесмену металл, который якобы может генерировать энергию из молний. Об этом сообщает New York Post.

Отец и сын – 56-летний Вирендер Мохан Брар и 30-летний Нитин Мохан Брар – были задержаны пос­ле переговоров с жертвой Нарендером Сайни. Злоумышленники в «скафандрах» из фольги убеждали мужчину, что их товар – особый металл, который преобразовывает молнии в электричество, а также может притягивать к себе рис. Они просили Сайни вложить в их изобретение около 213 тыс. долларов и утверждали, мол, пос­ле успешных тестов он сможет продать материал американскому НАСА за 5 млрд долларов.

О мошенниках в полицию зая­вил сам Сайни. Как стало известно, на самом деле мужчины покрывали медные пластины и изделия жидким магнитом. Затем они наполняли вареный рис небольшим количеством железа, чтобы он притягивался к их «суперметаллу».

Дефицитное электричество

Около миллиарда человек по всему миру, или 13% населения Земли, до сих пор не имеют дос­тупа к электричеству. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ). При этом почти 87% населения земного шара, не имею­щего доступа к электричеству, живет в сельской местности.

ВБ отмечает, что с 2010 года темпы роста числа людей, получающих доступ к электроэнергии, заметно увеличились. «Если нынешняя тенденция сохранится, то в 2030 году, по нашим оценкам, без электричества будут жить 674 миллиона человек», – говорится в докладе. Экс­перты подчеркивают, что власти Индии ежегодно предостав­ляют доступ к электричеству 30 млн своих жителей, это «больше, чем какая-либо другая страна в мире».

Авторы работы, на которую ссылается ТАСС, также указывают, что на данный момент десятки миллио­нов людей пользуются электричеством, полученным благодаря домашним системам на солнечной энергии или мини-энергосетям.

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