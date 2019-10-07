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Международная панорама

Подготовил Николай Сергеев

Богатые стали богаче

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список 400 самых богатых людей США. Их общее состояние составило 2,96 трлн долларов, что оказалось на 2,2% больше, нежели в прошлом году. При этом среднее состояние капиталов богачей увеличилось на 7,4 млрд долларов.

Первое место в рейтинге сохранил за собой основатель Amazon Джефф Безос, несмотря на то, что потерял несколько миллиардов в результате развода. Сейчас его капитал оценивается в 114 млрд долларов против 160 млрд в прошлом году. На втором месте оказался Билл Гейтс с 106 млрд долларов, а тройку замкнул Уоррен Баффет (80,8 млрд долларов). Порог для попадания в рейтинг в 2019 году составил 2,1 млрд долларов.

Также в пятерку вошли основатель Facebook Марк Цукерберг (69,6 млрд долларов) и глава совета директоров производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон (65 млрд долларов). На 10-й строчке рейтинга оказался наследник основателя ретейлера Walmart Джим Уолтон (51,6 млрд долларов).

Растут страновые долги

В прошлом году общий объем внешнего долга стран с низким и средним доходом вырос на 5,3% и достиг 7,8 трлн долларов, сообщается в отчете Всемирного банка (ВБ), на который ссылается FINMARKET.RU. При этом чистый приток заемных средств со стороны иностранных кредиторов упал на 28% – до 529 млрд долларов.

Увеличение общего объема долга развивающихся стран в прошлом году было связано, в частности, с 15-процентным скачком показателя в Китае, что обусловлено ростом интереса инвесторов к активам, номинированным в юанях. Без учета десяти крупнейших заемщиков (Аргентина, Бразилия, КНР, Индия, Индонезия, Мексика, Россия, ЮАР, Таиланд и Турция), суммарная задолженность развивающихся государств повысилась на 4%.

В расположенных к югу от Сахары странах Африки (без учета ЮАР) объем долга в среднем в прошлом году вырос на 8%, при этом у более чем половины из них с 2009-м размер задолженности удвоился.

Колоссальный ущерб

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что с начала сирийского кризиса в 2011 году прямой и косвенный ущерб нефтяной отрасли страны в общей сложности составляет 81 млрд долларов. В настоящее время, по данным агентства Синьхуа, наблюдаются большие перебои в энергоснабжении страны.

Как сообщает Сирийское информационное агентство САНА, Али Ганем в среду представил доклад о ситуации с энергоснабжением в Сирии на заседании Народного совета (парламента) страны. По его словам, ведомства нефтяной отрасли понесли огромный ущерб. В настоящее время государство ежедневно снабжается примерно 17,8 млн куб. м природного газа и 24,5 тыс. баррелей нефти, тогда как ежедневно требуется 136 тыс. баррелей.

Энергетическое производство в Сирии серьезно пострадало от вооруженных действий после начала кризиса. К настоящему моменту США и ЕС ввели жесткие экономические санкции против страны, что осложняет импорт нефти и нефтепродуктов.

Островки возрождения

Ученые Университета Отаго в Новой Зеландии определили самые безопасные места на Земле, где человечество может пережить глобальную эпидемию и возродить технологическую цивилизацию. Ими оказались островные государства с достаточно высоким уровнем ВВП. О результатах исследования кратко пишет издание Science Alert.

Специалисты рассмотрели суверенные государства с населением более 250 тыс. человек, признанные ООН и не имеющие каких-либо сухопутных границ с другими странами. Они не включили в список маленькие острова, которые могут стать убежищами лишь для небольших групп людей, неспособных воссоз­дать цивилизацию.

В итоге получился список из 20 стран – это, в частности, Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Япония, Барбадос, Куба, Фиджи и Ямайка.

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