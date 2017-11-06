Международная панорама

Подготовил Николай Сергеев

Обещанного 30 лет ждут

Франция достигла принципиального соглашения со сторонами – участниками соглашения Нумеа по проведению референдума о самоопределении Новой Каледонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Новая Каледония – заморское административно-территориальное образование Франции с особым статусом, который оно получило в 1988-м по Матиньонским соглашениям. Согласно этим документам, в том же году в стране должен был пройти референдум о самоопределении, однако, когда установленное время настало, французское правительство перенесло обещанный плебисцит на более поздний срок соглашением Нумеа. Данный документ оговаривает порядок постепенной передачи местной администрации полного контроля за всеми сферами жизни архипелага, кроме вопросов обороны, правосудия, внутренней безопасности и валютной эмиссии, остающихся в ведении Парижа.

Как заявил на днях премьер-министр Франции Эдуар Филипп, голосование по судьбе Новой Каледонии состоится в 2018 году.

Охота на криптовалюту

Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили вируса-троянца, который ворует криптовалюту из электронных кошельков пользователей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным «Лаборатории Касперского», целью злоумышленников стали различные криптовалюты, но более всего от атак пострадали владельцы Bitcoin-кошельков. Преступники украли уже около 23 биткоинов, что сейчас равняется приблизительно 140 тыс. долларов.

Принцип действия нового троя­на, который получил название CryptoShuffler, довольно прост – он эксплуатирует человеческую лень и невнимательность. Часто пользователи криптокошельков для перевода денег не запоминают номер получателя, а используют функцию «копировать – вставить». После такой процедуры хакеры начинают слежку за буфером обмена устройства и при переводе денег подменяют номер получателя на собственный.

Рейтинг элегантных городов

Самым элегантным городом мира с точки зрения вопросов моды и архитектуры онлайн-платформа по продаже одежды Zalando назвала Париж. Соответствующий список опубликован на сайте компании.

Рейтинг составлялся по 9 критериям, которые касались вопросов моды, транспортного обеспечения, чистоты улиц и архитектуры. Таким образом, Париж возглавил список из 80 самых модных мест в мире. На втором месте оказался Лондон, а на третьем – Вена. Каждый город в первой десятке, за исключением Нью-Йорка (7-я строчка), находится в Европе.

«Мы знаем, что элегантность нельзя купить. Скорее, подобное качество относится к чему-то более тонкому и трудно поддающемуся определению. В то время как тенденции меняются, истинная элегантность никогда не выходит из моды», – прокомментировали список его создатели.

На 4-е место в списке попала Венеция, на 5-е – Флоренция, на 6-е – Барселона, на 8-е – Бордо. Замыкают десятку Милан и Рим. Антилидером оказался Стамбул.

Секреты Хеопса

Внутри египетской пирамиды Хеопса (крупнейшей в Гизе) найдена большая полость неизвестного назначения. Исследование японских, французских и египетских ученых опубликовано в Nature.

Полость расположена почти в центре пирамиды. В поперечном сечении помещение достигает 30 м, что делает его сравнимым по размерам с Большой галереей, ведущей к Камере фараона.

Открытие, как сообщает

Lenta.ru, сделано методом мюонной радиографии, предполагающей использование потоков мюонов – элементарных частиц, которые меняют направление движения в зависимости от среды распространения.

Пирамида Хеопса была построе­на более 4,5 тыс. лет назад и является крупнейшим в своем роде памятником древнего мира. До XIV века нашей эры она оставалась самым высоким сооружением в мире (около 147 м).

Популярное

Все
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
История ожила в «цифре»
Первые ракетки страны стартовали с побед
Подиум для всех
Ночь – не время для детских прогулок
Пластиковые отходы – в дело
Основа формирования профессионального судейского корпуса
От дипломатии признания к дипломатии влияния
Под властью резца
Конституция открывает эпоху цифровизации законодательства
Европейский вектор
Комплексный план модернизации легкой промышленности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан
Врачи помогают получить профессию
Дом, в котором живут летчики
Эстафета чести
Мощности увеличились в три раза
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Гвардейцы говорят по-казахски
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Как в Казахстане сформировалась культура страдальчества
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]