Международная панорама

Обещанного 30 лет ждут

Франция достигла принципиального соглашения со сторонами – участниками соглашения Нумеа по проведению референдума о самоопределении Новой Каледонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Новая Каледония – заморское административно-территориальное образование Франции с особым статусом, который оно получило в 1988-м по Матиньонским соглашениям. Согласно этим документам, в том же году в стране должен был пройти референдум о самоопределении, однако, когда установленное время настало, французское правительство перенесло обещанный плебисцит на более поздний срок соглашением Нумеа. Данный документ оговаривает порядок постепенной передачи местной администрации полного контроля за всеми сферами жизни архипелага, кроме вопросов обороны, правосудия, внутренней безопасности и валютной эмиссии, остающихся в ведении Парижа.

Как заявил на днях премьер-министр Франции Эдуар Филипп, голосование по судьбе Новой Каледонии состоится в 2018 году.

Охота на криптовалюту

Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили вируса-троянца, который ворует криптовалюту из электронных кошельков пользователей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным «Лаборатории Касперского», целью злоумышленников стали различные криптовалюты, но более всего от атак пострадали владельцы Bitcoin-кошельков. Преступники украли уже около 23 биткоинов, что сейчас равняется приблизительно 140 тыс. долларов.

Принцип действия нового троя­на, который получил название CryptoShuffler, довольно прост – он эксплуатирует человеческую лень и невнимательность. Часто пользователи криптокошельков для перевода денег не запоминают номер получателя, а используют функцию «копировать – вставить». После такой процедуры хакеры начинают слежку за буфером обмена устройства и при переводе денег подменяют номер получателя на собственный.

Рейтинг элегантных городов

Самым элегантным городом мира с точки зрения вопросов моды и архитектуры онлайн-платформа по продаже одежды Zalando назвала Париж. Соответствующий список опубликован на сайте компании.

Рейтинг составлялся по 9 критериям, которые касались вопросов моды, транспортного обеспечения, чистоты улиц и архитектуры. Таким образом, Париж возглавил список из 80 самых модных мест в мире. На втором месте оказался Лондон, а на третьем – Вена. Каждый город в первой десятке, за исключением Нью-Йорка (7-я строчка), находится в Европе.

«Мы знаем, что элегантность нельзя купить. Скорее, подобное качество относится к чему-то более тонкому и трудно поддающемуся определению. В то время как тенденции меняются, истинная элегантность никогда не выходит из моды», – прокомментировали список его создатели.

На 4-е место в списке попала Венеция, на 5-е – Флоренция, на 6-е – Барселона, на 8-е – Бордо. Замыкают десятку Милан и Рим. Антилидером оказался Стамбул.

Секреты Хеопса

Внутри египетской пирамиды Хеопса (крупнейшей в Гизе) найдена большая полость неизвестного назначения. Исследование японских, французских и египетских ученых опубликовано в Nature.

Полость расположена почти в центре пирамиды. В поперечном сечении помещение достигает 30 м, что делает его сравнимым по размерам с Большой галереей, ведущей к Камере фараона.

Открытие, как сообщает

Lenta.ru, сделано методом мюонной радиографии, предполагающей использование потоков мюонов – элементарных частиц, которые меняют направление движения в зависимости от среды распространения.

Пирамида Хеопса была построе­на более 4,5 тыс. лет назад и является крупнейшим в своем роде памятником древнего мира. До XIV века нашей эры она оставалась самым высоким сооружением в мире (около 147 м).