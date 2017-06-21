Международная панорама

Позитивные ожидания
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорения роста глобального ВВП в текущем году до 2,9%. Как сообщается в соответствующем пресс-релизе, в следующем году темпы подъема увеличатся до 3,1%, что станет максимальным повышением с 2010 года.
Наиболее существенный пересмотр в позитивную сторону, сообщает INTERFAX.RU, касается еврозоны. Улучшение внешнего спроса и укрепление уверенности в том, что программа количественного смягчения (QE) Европейского центрального банка действует, вылились в повышение аналитиками Fitch оценки роста ВВП еврозоны в 2017 году до 2% с ранее прогнозировавшихся 1,7%.
Беспрецедентная утечка информации
Компания Deep Root Analytics, работавшая на Национальный комитет Республиканской партии США, разместила в Сети персональные данные 198 млн американских избирателей. Об этом сообщает The Hill.
В общем доступе оказались имена избирателей, даты их рождения, домашние адреса, номера телефонов. Информация была выложена на одном из серверов Amazon. Объем данных составил 1,1 терабайта. Чтобы скачать всю базу, специалистам потребовалось почти 3 дня.
Сооснователь Deep Root Analytics Алекс Ландри подтвердил утечку конфиденциальных данных избирателей и заявил, что компания несет «полную ответственность за сложившуюся ситуацию». Специалисты по безопасности называют «слив» беспрецедентным. После того как они обнаружили базу в сегменте, свободном для скачивания, и сообщили об этом Deep Root Analytics, доступ к нему закрыли.
«Жирная» статистика
Американские ученые оценили число людей с лишним весом во всем мире. Таковых оказалось около 2,2 млрд человек. Соответствующее исследование опубликовано в New England Journal of Medicine, кратко о нем сообщает издание Ars Technica.
Около 712 млн человек (10% людей во всем мире) страдают ожирением, среди них 108 млн детей. Среди взрослых чаще всего ожирение наблюдается в Египте, среди детей – в США, реже всего среди взрослых – во Вьетнаме, детей – в Бангладеш. По абсолютному числу страдающих ожирением среди взрослых лидируют США и Китай, детей – Китай и Индия.
К подобным выводам авторы пришли, проведя метаанализ данных о людях, страдающих лишним весом, собранных в период с 1980 по 2015 год. Исследование поддерживалось Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Индекс массы тела от 25 до 29 говорит об избыточном весе, ожирение диагностируется, когда этот параметр достигает 30 и превышает его.
Магазин без продавца
В Шанхае открылся магазин, который работает без продавцов. Об этом сообщает портал Popular Mechanics.
Для того чтобы сделать покупку в таком магазине, нужно предварительно загрузить приложение на свой телефон. Дверь торговой точки открывается при распознавании устройства. При этом кассы здесь отсутствуют. Клиенты сканируют штрих-коды и складывают продукты в корзину, после чего просто уходят. На выходе плата за товары автоматически списывается с их банковской карты.
Как отмечает ИА REGNUM, передвижной магазин работает на солнечных батареях, расположенных на крыше. При этом продавцов, грузчиков или другого персонала в нем нет: покупатели обслуживают себя сами. Магазин сам автоматически пополняет запасы товаров, возвращаясь на склад.