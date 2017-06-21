Международная панорама

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Подготовил Николай Сергеев

Позитивные ожидания

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорения роста глобального ВВП в текущем году до 2,9%. Как сообщается в соответствующем пресс-релизе, в следующем году темпы подъема увеличатся до 3,1%, что станет максимальным повышением с 2010 года.

Наиболее существенный пересмотр в позитивную сторону, сообщает INTERFAX.RU, касается еврозоны. Улучшение внешнего спроса и укрепление увереннос­ти в том, что программа количественного смягчения (QE) Европейского центрального банка действует, вылились в повышение аналитиками Fitch оценки роста ВВП еврозоны в 2017 году до 2% с ранее прогнозировавшихся 1,7%.

Беспрецедентная утечка информации

Компания Deep Root Analytics, работавшая на Национальный комитет Республиканской партии США, разместила в Сети персональные данные 198 млн американских избирателей. Об этом сообщает The Hill.

В общем доступе оказались имена избирателей, даты их рож­дения, домашние адреса, номера телефонов. Информация была выложена на одном из серверов Amazon. Объем данных составил 1,1 терабайта. Чтобы скачать всю базу, специалистам потребовалось почти 3 дня.

Сооснователь Deep Root Analytics Алекс Ландри подтвердил утечку конфиденциальных данных избирателей и заявил, что компания несет «полную ответственность за сложившую­ся ситуацию». Специалисты по безопасности называют «слив» беспрецедентным. После того как они обнаружили базу в сегменте, свободном для скачивания, и сообщили об этом Deep Root Analytics, доступ к нему закрыли.

«Жирная» статистика

Американские ученые оценили число людей с лишним весом во всем мире. Таковых оказалось около 2,2 млрд человек. Соответствующее исследование опубликовано в New England Journal of Medicine, кратко о нем сообщает издание Ars Technica.

Около 712 млн человек (10% людей во всем мире) страдают ожирением, среди них 108 млн детей. Среди взрослых чаще всего ожирение наблюдается в Египте, среди детей – в США, реже всего среди взрослых – во Вьетнаме, детей – в Бангладеш. По абсолютному числу страдающих ожирением среди взрослых лидируют США и Китай, детей – Китай и Индия.

К подобным выводам авторы пришли, проведя метаанализ данных о людях, страдающих лишним весом, собранных в период с 1980 по 2015 год. Исследование поддерживалось Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Индекс массы тела от 25 до 29 говорит об избыточном весе, ожирение диагностируется, когда этот параметр достигает 30 и превышает его.

Магазин без продавца

В Шанхае открылся магазин, который работает без продавцов. Об этом сообщает портал Popular Mechanics.

Для того чтобы сделать покупку в таком магазине, нужно предварительно загрузить приложение на свой телефон. Дверь торговой точки открывается при распознавании устройства. При этом кассы здесь отсутствуют. Клиенты сканируют штрих-коды и складывают продукты в корзину, после чего просто уходят. На выходе плата за товары автоматически списывается с их банковской карты.

Как отмечает ИА REGNUM, передвижной магазин работает на солнечных батареях, расположенных на крыше. При этом продавцов, грузчиков или другого персонала в нем нет: покупатели обслуживают себя сами. Магазин сам автоматически пополняет запасы товаров, возвращаясь на склад.

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