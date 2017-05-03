Международная панорама

Страсти накаляются

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в прямом эфире государственного телевидения страны подписал указ о созыве учредительного собрания, которое в соответствии с Конституцией выступает от имени народных масс и имеет полномочия изменить существующий государственный строй.

Ранее, выступая на первомайском митинге, Мадуро заявил своим сторонникам, что намерен изменить существующую Конституцию. При этом его действия вызвали резко негативную реакцию со стороны оппозиции, которая назвала созыв учредительного собрания «государственным переворотом».

Оппозиция, как сообщает INTERFAX.RU, уже призвала к активным акциям протеста. Так, один из оппозиционных лидеров – Энрике Каприлес написал в своем Твиттере: «Люди, выходим на улицы, мы должны покончить с этим безумием».

Гибнут мирные жители

C августа 2014 года число жертв среди мирного населения в результате воздушных ударов возглавляемой США коалиции в Ираке и Сирии составило 352 человека. Об этом сообщается в отчете объединенного командования операции «Непоколебимая решимость».

Всего с начала операции по территориям двух ближневос­точных стран было нанесено 20 205 авиаударов.

«Мы сожалеем о непреднамеренной гибели гражданских лиц в результате попыток коалиции победить террористов и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и всем пострадавшим», – говорится в документе.

Сирийская организация по правам человека в марте заявила, что от бомб и ракет коалиции, возглавляемой США, за последний месяц погибло больше мирных сирийцев, чем от рук «коалиции, возглавляемой Россией» или бое­виков так называемого ИГИЛ.

За клевету ответите

Администрация президента США Дональда Трампа рассмат­ривает возможность ужесточения наказания за клевету. Об этом в эфире телеканала ABC News заявил глава аппарата Белого дома Райнс Прибус.

По словам Прибуса, американским средствам массовой информации «необходимо более ответственно подходить к подаче новостей». Он также добавил, что разочарован практикой СМИ ссылаться на неназванные источники.

Глава аппарата Белого дома также заявил, что «устал» от непрекращающихся новостей о якобы связях Трампа с Москвой. «Медиа круглосуточно, семь дней в неделю тиражируют истории о контактах с Россией и тому подобном, и нам приходится все это слушать», – посетовал Прибус.

Кран рухнул на платформу

При падении строительного крана на судостроительной верфи Samsung Heavy Industries в городе Кодже в Южной Корее погибли 6 человек, более 20 ранены, сообщает Reuters.

Инцидент произошел при сборке нефтяной платформы для французской компании Total, которая должна быть направлена на месторождение в Норвегии. Как сообщает rbc.ru, кран обрушился на платформу, на которой находились рабочие. После случившегося все работы на верфи были заморожены. На месте работают следователи и спасатели.

Представители Samsung Heavy Industries и Total заявляют, что пока не ясно, отразится ли авария на сроках передачи платформы заказчику и ее ввода в строй. Ранее планировалось, что она будет доставлена в Северное море в 2018 году.