Международная панорама

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На грани голода

Всемирная организация здраво­охранения (ВОЗ) призвала немедленно открыть гуманитарный доступ в Йемен, сняв блокаду, которую на прошлой неделе в ответ на ракетный обстрел Эр-Рияда ввела коалиция во главе с Саудовской Аравией.

«ВОЗ и другие гуманитарные организации нуждаются в срочном и беспрепятственном гуманитарном доступе в Йемен», – отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Питер Салама, напомнив, что в этой стране продолжается вспышка холеры, и 7 млн ее граждан «находятся на грани голода, включая около 2 млн детей с крайней степенью недоедания.»

На прошедшей неделе организация не смогла ввезти в Йемен по морю 250 тонн медицинских материалов, в том числе оборудование для анестезии и таблетки для обеззараживания воды. Напомним, что с августа 2014 года в этой стране продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами – сторонниками движения «Ансар Аллах».

США остались в одиночестве

После того как на прошедшей неделе Сирия поддержала Парижское соглашение, Соединенные Штаты остались единственным государством – членом ООН, не участвующим в глобальной дис­куссии об изменении климата.

В июне текущего года, как сообщает «Голос Америки», президент Дональд Трамп объявил об отказе Соединенных Штатов участвовать в Парижском соглашении, объяс­нив это тем, что, мол, выполнение обязательств по снижению опасных выбросов в атмосферу, взятых на себя странами-участницами, приведет к закрытию в США предприятий и потере 2,7 млн рабочих мест.

Согласно условиям соглашения, решение США вступит в законную силу лишь в 2020 году. Тем не менее в администрации президента Франции Эммануэля Макрона уже официально объявили о том, что Дональд Трамп «в обозримом будущем» не получит приглашения для участия в саммите по изменению климата, который пройдет в декабре нынешнего года в Париже. Страну смогут представлять лишь чиновники «более низкого ранга».

Земля превратится в огненный шар

Британский ученый Стивен Хокинг спрогнозировал исчезновение человечества к 2600 году. По мнению физика, цивилизации угрожают перенаселение и усиливающееся потребление энергии, в результате чего Земля превратится... в огненный шар, сообщает New York Post.

Ученый призвал избежать катастрофы, найдя подходящую для переселения человечества планету. По его мнению, заменой Земле может стать спутник альфы Центавра, где цивилизация сможет прожить еще около миллиона лет. Хокинг призвал поддержать проект Breakthrough Starshot, одним из инициаторов которого он является.

Напомним, в апреле 2016 года российский бизнесмен Юрий Мильнер и Хокинг объявили о начале работ по созданию и отправке спутника к альфе Центавра – ближайшей к Солнцу связанной системе из трех звезд.

Самый дорогой мегаполис

Город-государство Сингапур снова назвали самым дорогим для иностранцев мегаполисом мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выдержки из доклада аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit (EIU).

В докладе для сравнения стоимости жизни рассмотрена цена на 160 наименований товаров и услуг, в частности на продукты питания, одежду, косметику, аренду жилья, транспортные расходы, оплату школы и детских садов.

Авторы исследования отмечают, что в десятке самых дорогих городов мира оказались преимущественно азиатские мегаполисы. Сингапур занимает первое место четвертый год подряд. Второе мес­то досталось Гонконгу, третье – у швейцарского Цюриха, замыкают пятерку японские Токио и Осака. Единственным городом еврозоны в списке оказался Париж, который поделил десятое место с Копенгагеном.

Подготовил Николай Сергеев

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