Международная панорама

Падает рейтинг альянса

Спустя 70 лет после основания НАТО поддержка альянса в странах ЕС существенно снизилась, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологичес­ким институтом YouGov. К примеру, в 2017 году 68% немцев одобряли членство в военной организации, а в 2019-м – всего 54%.

Схожим образом ситуация выглядит в Великобритании, где за тот же период времени поддержка снизилась с 73 до 59%. Во Франции – с 54 до 39%, в Дании – с 80 до 70%. В США показатели чуть уменьшились, но остались относительно стабильными. В 2019-м членство в альянсе одобряют 44% американцев против 47% в 2017-м.

При этом большинство граждан стран – членов НАТО поддерживает пятый пункт устава альянса о коллективной обороне. Защитить союзное государство в случае войны готовы 57% американцев, 66% британцев, 53% французов и 58% немцев.

От малого к глобальному

Китайский госдолг может стать причиной масштабных проблем в мировой экономике, пишет Bloomberg. Это случится, если заем­щики перестанут платить по обязательствам и начнут допускать дефолты.

Издание уточняет, что речь идет о бумагах, выпускаемых муниципальными властями китайских провинций, вернее, об их дочерних организациях, которые выступают формальными эмитентами. Такие предприятия называются компания­ми для финансирования местного самоуправления (LGFV).

Центральные власти не заинтересованы в дефолтах, поскольку это негативно отразится на кредитном рейтинге всей страны и приведет к удорожанию заимствований на третьем по размеру долговом рынке в мире. Это в свою очередь затормозит экономический рост и повлияет на держателей акций китайских компаний по всему миру. К слову, в прошлом году инвесторы потеряли 17,8 млрд долларов, в первые 2 месяца нынешнего – 2,2 млрд.

Землян становится больше

К 2050 году число жителей планеты достигнет 9,7 млрд человек. Об этом сообщается в докладе, опуб­ликованном Комиссией ООН по народонаселению и развитию. На данный момент население Земли составляет 7,7 млрд. Основной рост до 2050 года обеспечат страны Африки к югу от пустыни Сахара, а также государства Средней и Южной Азии.

В докладе отмечается, что продолжительность человеческой жизни продолжает расти. Из-за того что рождаемость при этом падает, доля людей старше 65 лет в развитых странах будет увеличиваться. По прогнозу ООН, в Европе она вырастет с 19 до 28%, в Северной Америке – с 16 до 23%.

Авторы доклада также прогнозируют массовую урбанизацию: доля городского населения, в настоящий момент составляющая 56%, к 2030 году достигнет 60%, а к середине века вырастет примерно до 68%.

Еда. Как много в этом слове…

11 млн человек умерли в 2017 году в результате нездорового питания, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. При этом плохое питание стало причиной большего количества смертей в сравнении с курением.

Исследователи изучили данные 195 стран. «Ученые сфокусировались на 15 компонентах питания. Десять из них они причислили к здоровым и пришли к выводу, что в большинстве стран их потребляют в недостаточном количестве, – передает журналистка Нина Вебер. – Это фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, клетчатка, орехи и семена, кальций, молоко, омега-3 жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты. Пять компонентов, признанных нездоровыми, наоборот, употребляются слишком в большом количестве. Это красное мясо, колбаса, сахаросодержащие напитки, трансжирные кислоты, соль».

Согласно результатам исследования, в 2017 году 11 млн смертей были связаны с неправильным питанием. Люди умирали от сердечно-сосудистых заболеваний (около 10 млн смертей) и рака (около 900 тыс.). Наибольший процент смертей, по данным ученых, был вызван слишком высоким потреблением соли.