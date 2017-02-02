​Международная поддержка

Первый заместитель пос­тоянного представителя Казахстана при ООН Барлыбай Садыков провел встречу с помощником Генерального секретаря ООН, региональным директором Программы развития ООН в Азии и Тихоокеанском регионе Сюй Хаоляном. В ходе встречи собеседники обсудили проект конституционных реформ, предложенных Президентом Нурсултаном Назарбаевым,­ вопросы безопасности в Цент­ральной Азии и основные аспекты взаимодействия в период непостоянного членства Казахстана в Совете Безопасности ООН.

Барлыбай Садыков дал разъяснения о реформе перераспределения полномочий между ветвями власти и отметил их своевременность и соответствие приоритетам развития Казахстана.

Сюй Хаолян в свою очередь выразил уверенность, что программа реформ приведет к значительным положительным изменениям. По его мнению, децентрализация власти не только отвечает внутренним тенденциям страны, но и получит положительные оценки международного сообщества.