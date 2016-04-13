Международная преступная группировка использовала таксистов, проводников и бомжей

15 участников международной преступной группы, на протяжении двух лет снабжавшей наркотиками северные регионы, задержаны департаментом по борьбе с наркобизнесом МВД и УБН Костанайской области. Как стало известно, в целях конспирации преступниками использовались подставные таксисты, проводники поездов и даже лица без определенного места жительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Об этом сообщил начальник департамента по борьбе с наркобизнесом МВД РК Султан Кусетов. По его словам, преступная группировка организовывала поставки крупных партий героина из Кыргызстана. Преступный синдикат возглавлял 36-летний житель Оша, являющийся зятем наркобарона по кличке "Первая ласточка". Упомянутый наркобарон является основателем транснациональной преступной сети контрабанды и распространения героина.
"Для тщательной разработки преступного синдиката была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Комитета финансового мониторинга МФ РК. Также использовался информационно-аналитический и координационный потенциал Центральноазиатского регионального информационного координационного центра, – рассказывает Кусетов. – В поле зрения органов внутренних дел преступная группа попала полгода назад. Оперативный анализ показал, что она отличалась высокой степенью законспирированности, закреплением конкретных ролей за каждым ее участником, их разделением на отдельные группы, неосведомленностью друг о друге и автономных действиях, что снижало риск утечки информации", – продолжает он.
Оперативное видео задержания членов международной ОПГ в Костанае
Глава департамента подчеркнул, что при ведении переговоров преступники использовали только условные выражения и термины. Для конспирации к денежным переводам от поставки наркотиков привлекались заранее подготовленные лица без определенного места жительства. В этих же целях они арендовали съемные квартиры в разных городах Казахстана и Кыргызстана. За последние два года преступники успели получить и легализовать выручку в размере 558 млн тенге.
Как пояснил Кусетов, самым важным в проведении операции было установление всех участников группировки, в особенности ее лидеров.
"Учитывая масштаб преступной деятельности группировки, ее численный и качественный составы, а также применяемые методы ухода от ответственности, главной задачей ее разработки являлось установление всей цепи сбыта, всех активных участников, каналов и способов распространения героина, как в Казахстане, так и на территории сопредельных государств. При этом важнейшим направлением было определение вскрытия каналов легализации денежных средств, добытых в результате сбыта наркотиков", – отмечает Кусетов.
При задержании у преступников обнаружено и изъято более 3 кг героина, если перевести наркотики в денежный эквивалент, то сумма будет равняться порядка 100 млн тенге.
Итогом согласованных действий заинтересованных государственных органов стала ликвидация международного канала поставки афганского героина в Казахстан и соседние государства.
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