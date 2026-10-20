Международная волонтерская неделя открылась в Кызылорде

Экология

В Кызылорде состоялась церемония открытия международной волонтёрской недели «GREEN ARAL: VOLUNTEERS FOR LIFE 2026», направленной на сохранение природы Приаралья и защиту его экосистемы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление общественного развития Кызыординской области 

Фото: Минэкология

Инициатива организована по предложению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках Международного года волонтёров в интересах устойчивого развития, провозглашённого ООН.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель акима области Данияр Жаналинов, заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информацииТогжан Зейденова, члены Қазақстан Халық Кеңесі Вера Ким и Жанар Бимұратқызы, председатель областного общественного совета Наурызбай Байкадамов, а также 100 волонтёров из Узбекистана, Кыргызстана и всех регионов Казахстана, более 500 активных студентов и молодых добровольцев области.

Ряд граждан, внесших вклад в развитие волонтёрского движения региона, были награждены благодарственными письмами акима области.

В рамках мероприятия заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Тогжан Зейденова выступила с речью, подчеркнув важность поддержки волонтёрских инициатив.

В свою очередь, председатель Национальной волонтёрской сети, член Қазақстан Халық Кеңесі Вера Ким зачитала специальное поздравительное письмо председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлана Кошанова.

Затем участники республиканского слёта волонтёров «KZO CAMP: ONE COMMUNITY» приняли участие в посадке деревьев в Президентском парке в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан».

После экологической акции участники слёта посетили достопримечательности города Кызылорды. В частности, волонтёры побывали в Ботаническом саду, ознакомились с экспозициями областного историко-краеведческого музея и посетили стадион «Кайсар Арена». Экскурсия позволила участникам познакомиться с природным и культурным наследием Сырдарьинского региона, а также увидеть архитектурный облик города и его современную инфраструктуру.

20 октября участники международной волонтёрской недели отправятся в Аральский район. По пути они посетят мемориальный комплекс Коркыт ата в Кармакшинском районе и почтут духовное наследие казахского народа. После этого в Камыстыбасском сельском округе состоится торжественная церемония открытия международной волонтёрской недели «GREEN ARAL: VOLUNTEERS FOR LIFE 2026».

21 октября будут организованы секционные заседания, состоящие из двух направлений и посвящённые вопросам экологии и волонтёрской деятельности. В ходе встреч участники обменяются опытом и обсудят вопросы реализации совместных инициатив. В рамках программы также запланирована посадка саженцев деревьев на территории оздоровительного лагеря «Камбаш».

22 октября на высохшем дне Аральского моря пройдут работы по посадке саксаула. Экологическая акция направлена на озеленение морского дна, восстановление природной среды и привлечение общественной поддержки к деятельности по охране окружающей среды.

23 октября участники планируют ознакомиться с жизнью и деятельностью Шижагинского сельского округа. В городе Аральске для них будут организованы экскурсии в районный музей рыбаков, Дом литературы имени А. Нурпеисова и центр «Руханият».

Кроме того, состоится ярмарка рыбной продукции, изделий народных промыслов и товаров местных предпринимателей. Итоговая встреча международной волонтёрской недели пройдёт в центре «Руханият», где также состоится торжественная церемония закрытия.

#акция #экология

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