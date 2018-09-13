Международная выставка Astana Art Show впервые пройдет в Казахстане

Культура
Александра Власова
Фото организаторов выставки
С 15 сентября по 28 октября в Астане состоится Astana Art Show, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Astana Art Show является основным мероприятием Международного биеннале изобразительного искусства современного Казахстана и включает в себя три выставки", – сказала куратор выставки Astana Art Show Дина Байтасова в Службе центральных коммуникаций.

Первая тема мероприятия – Metamorphosis. Ее участники – молодые художники-казахстанцы, успешно реализовавшие себя и ставшие знаменитыми за рубежом.



Наряду с Metamorphosis с 22 сентября пройдет вторая выставка "Перезагрузка. Оптимизация пространства", в которой будет представлено творчество 16 молодых художников из стран Центральной Азии и Казахстана.

Третья выставка The Ghost Expedition организована Европейским союзом. В этом проекте группой художников из Европы и Казахстана будут представлены результаты творческих исследований сакральных мест Мангистауской области.

Как сообщила Дина Байтасова, более 20 художников представят свои работы. Среди них – как участвовавшие в крупных международных выставках, так и созданные специально для шоу.



В рамках Astana Art Show пройдут публичные лекции известных художников, мастер-классы и кураторские экскурсии.

Официальная церемония открытия выставки Astana Art Show состоится 15 сентября в 19:00 в галерее TSE Art Destination по адресу: пр. Республики, 33А. Вход бесплатный.

