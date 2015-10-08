Международная выставка авто пройдет в Астане

III Международная выставка авто Astana International Auto Salon 2015 (AIAS 2015) пройдет в Астане с 9 по 11 октября, передает Kazpravda.kz.
"Экспозиция AIAS 2015 на выставочной площади в "Корме" буде представлена такими брендами, как Peugeot, JAC, Ssang Yong, RENAULT, IVECO, Hyundai, ГАЗ, Dena, КамАЗ, БАРС, СКАУТ и другими достижениями мирового и отечественного автомобилестроения, автокомпонентной отрасли. Также будут представлены запасные части, автоэлектроника, автокредитование и автострахование", – сообщают организаторы – Международная выставочная компания ExpoGroup.
Свою новую платформу электромобиля городской комплектации представит Таир Балбаев, который уже широко известен благодаря своему спортивному электрокару.
Первый казахстанский электромобиль Jakusa Triango
Организаторы отметили, что международный столичный автосалон продолжает сохранять "зеленую" тематику, способствуя внедрению на казахстанские дороги инновационных технологий с минимальным вредом для окружающей среды, что особенно актуально в преддверии проведения Всемирной выставки EXPO 2017 с тематикой "Энергия будущего".
На выставке ожидается большое количество посетителей. Одними из ее участников станут ведущие финансовые институты страны, страховые компании, банки, предлагающие автокредитование и страхование, а также приобретение автомобиля на выгодных условиях в рассрочку и без переплаты.