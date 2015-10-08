Технологии
Международная выставка авто пройдет в Астане
Айдар Утешев
III Международная выставка авто Astana International Auto Salon 2015 (AIAS 2015) пройдет в Астане с 9 по 11 октября, передает Kazpravda.kz.

"Экспозиция AIAS 2015 на выставочной площади в "Корме" буде представлена такими брендами, как Peugeot, JAC, Ssang Yong, RENAULT, IVECO, Hyundai, ГАЗ, Dena, КамАЗ, БАРС, СКАУТ и другими достижениями мирового и отечественного автомобилестроения, автокомпонентной отрасли. Также будут представлены запасные части, автоэлектроника, автокредитование и автострахование", – сообщают организаторы – Международная выставочная компания ExpoGroup.

Свою новую платформу электромобиля городской комплектации представит Таир Балбаев, который уже широко известен благодаря своему спортивному электрокару.

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Первый казахстанский электромобиль Jakusa Triango

Организаторы отметили, что международный столичный автосалон продолжает сохранять "зеленую" тематику, способствуя внедрению на казахстанские дороги инновационных технологий с минимальным вредом для окружающей среды, что особенно актуально в преддверии проведения Всемирной выставки EXPO 2017 с тематикой "Энергия будущего".

На выставке ожидается большое количество посетителей. Одними из ее участников станут ведущие финансовые институты страны, страховые компании, банки, предлагающие автокредитование и страхование, а также приобретение автомобиля на выгодных условиях в рассрочку и без переплаты.

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