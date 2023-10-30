Международная выставка Kaztraffic-2023 пройдет в Астане

15-16 ноября в Международном выставочном центре EXPO при поддержке министерства транспорта РК состоится важное мероприятие в сфере дорожного движения-выставка Kaztraffic-2023, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК

Фото: www.gov.kz

Стоит отметить, что данное мероприятие проводится непрерывно в течение 19 лет. На выставке будут представлены лучшие достижения и инновационные разработки в отрасли, пройдут презентации принципиально новых материалов, техники, оборудования и приборов, которые перевернут привычное представление о строительстве дорог и устройстве транспортной инфраструктуры.

На экспозиционной арене выставки покажут лучшие разработки в области дорожного строительства, ремонта и содержания дорог предприятия Республики Казахстан, Российской Федерации, Беларуси, Украины, Турции, Германии, Франции, США. Павильоны также будут охватывать темы научно-технического направления, IT-индустрии, авиации, аграрного сектора, всех видов промышленного производства, добывающего комплекса, строительства и ЖКХ.

Для участия в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться на сайте и получить пригласительный билет. Каждый посетитель имеет возможность лично ознакомиться с экспозициями участников, вживую пообщаться с представителями мировых лидеров индустрии.

В рамках выставки пройдут ярмарка вакансий дорожной отрасли и насыщенная деловая программа в формате конференции «Перекрёсток инноваций и инфраструктуры: формула развития дорожной отрасли» с участием представителей комитета автомобильных дорог Минтранспорта РК, АО «КаздорНИИ», НК «КазАвтоЖол» и РГП «Национальный центр качества дорожных активов».

Церемония открытия выставки состоится 15 ноября в 10:00.

Для получения дополнительной информации о выставке:

87017957228, Виктория Шматенко, [email protected]