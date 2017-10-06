Международное издательство наградило наиболее цитируемых авторов Казахстана

Общество
1202
фото пресс-службы НЦГНТЭ
Национальный центр государственной научно-технической экспертизы совместно с международным издательством Springer Nature наградил наиболее публикуемые авторы и организации из Казахстана и стран Центральной Азии, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НЦГНТЭ.

По данным аналитического инструмента InCites, размещенного на платформе Web of Science, отмечается, что за 5-летний период, с 2012 по 2016 год, около 11% всех казахстанских трудов опубликовано в 255 журналах международного издательства Springer.

Среди 22 казахстанских статей, вошедших в один процент высокоцитируемых в мире за последние 10 лет, около одной трети опубликовано именно в журналах Springer Nature. 

Только за последний период казахстанские авторы опубликовали в Springer Nature: в 2011-м – 169 публикаций, в 2012-м – 225 публикаций, в 2013-м – 277 публикаций, в 2014-м – 395 публикаций, в 2015-м – 388 публикаций, в 2016-м – 397 публикаций. А с января по сентябрь 2017 года казахстанскими учеными уже опубликовано 357 публикаций.

Так, лауреатами в номинации Springer Nature "Топ самых публикуемых организаций Казахстана" за высокие показатели публикационной активности в журналах издательства Springer Nature награждены: КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, КарГУ им. Е. А. Букетова, Назарбаев университет, Институт ядерной физики, КазНИТУ им. К. И. Сатпаева, Национальная академия наук РК, Институт органического синтеза и углехимии, КарГТУ, Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева.

В номинации Springer Nature "Топ самых публикуемых организаций из стран Центрально-Азиатского региона" за высокие показатели публикационной активности в журналах издательства Springer Nature получили награды: Академия наук Узбекистана, Академия наук Республики Таджикистан, Национальная академия наук Кыргызской Республики.

Также прошел международный мастер-класс для казахстанских авторов и редакторов научных журналов. Были рассмотрены вопросы публикации казахстанских статей в зарубежных рейтинговых журналах, а также их соответствие международным издательским стандартам. Мастер-класс провели главный редактор журнала Nature Physics Барт Верберк и представитель Springer Nature Ирина Александрова.

Популярное

Все
Результат, вошедший в историю
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Сегодня – День бурильщика
В зоосаде Бурабая – пополнение
Родом из детства
Объединяя природу, спорт и досуг
Связанные одной цепью...
Победа на Кубке мира
За честность и прозрачность
Свои чипсы и картофель фри
Земельные приоритеты нефтяной области
Земля помнит добрые руки
Звезды помогут выбрать профессию
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Пока живу – надеюсь
Казахстан – в тройке лидеров
Аккорды памяти
Амуниция как национальный код
Востоковедческие грани деятельности академика Сеита Каскабасова
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Заработал кирпичный завод
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Жемчужина осеннего Шымкента
Сенсационное серебро из Японии
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
США исключили президента Сирии из списка террористов
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыболовных сетей
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
В аэропорту задержан правонарушитель
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
Чипсы из нарынкольской картошки
В СКО ограничено движение транспорта
Алматы 2035: приоритеты развития мегаполиса обсудили на форсайт-сессии
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Театр отмечает юбилей
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Путь постоянного совершенствования
Казахстан направил гуманитарный груз в Афганистан
Метрологи из Казахстана стали лучшими на международном конк…
На защите экосистемы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]