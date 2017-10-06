фото пресс-службы НЦГНТЭ
Национальный центр государственной научно-технической экспертизы совместно с международным издательством Springer Nature наградил наиболее публикуемые авторы и организации из Казахстана и стран Центральной Азии, сообщает Кazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу НЦГНТЭ.
По данным аналитического инструмента InCites, размещенного на платформе Web of Science, отмечается, что за 5-летний период, с 2012 по 2016 год, около 11% всех казахстанских трудов опубликовано в 255 журналах международного издательства Springer.
Среди 22 казахстанских статей, вошедших в один процент высокоцитируемых в мире за последние 10 лет, около одной трети опубликовано именно в журналах Springer Nature.
Только за последний период казахстанские авторы опубликовали в Springer Nature: в 2011-м – 169 публикаций, в 2012-м – 225 публикаций, в 2013-м – 277 публикаций, в 2014-м – 395 публикаций, в 2015-м – 388 публикаций, в 2016-м – 397 публикаций. А с января по сентябрь 2017 года казахстанскими учеными уже опубликовано 357 публикаций.
Так, лауреатами в номинации Springer Nature "Топ самых публикуемых организаций Казахстана" за высокие показатели публикационной активности в журналах издательства Springer Nature награждены: КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, КарГУ им. Е. А. Букетова, Назарбаев университет, Институт ядерной физики, КазНИТУ им. К. И. Сатпаева, Национальная академия наук РК, Институт органического синтеза и углехимии, КарГТУ, Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева.
В номинации Springer Nature "Топ самых публикуемых организаций из стран Центрально-Азиатского региона" за высокие показатели публикационной активности в журналах издательства Springer Nature получили награды: Академия наук Узбекистана, Академия наук Республики Таджикистан, Национальная академия наук Кыргызской Республики.
Также прошел международный мастер-класс для казахстанских авторов и редакторов научных журналов. Были рассмотрены вопросы публикации казахстанских статей в зарубежных рейтинговых журналах, а также их соответствие международным издательским стандартам. Мастер-класс провели главный редактор журнала Nature Physics Барт Верберк и представитель Springer Nature Ирина Александрова.