Международное право в действии: эксперт оценил правозащитные и гуманитарные инициативы Казахстана

По оценке эксперта, международные обязательства, дипломатические инициативы и практическая помощь людям отражают системный характер этой политики и ответственную роль страны на международной арене.

Мирас Дауленов, PhD in Law (University of Wrocław), президент Coventry University Kazakhstan и президент Казахстанского отделения International Law Association положительно оценил приверженность страны международному праву и международному гуманитарному праву. Он подчеркнул, что особую ценность этому курсу придают последовательное расширение правовых механизмов и готовность Казахстана вносить практический вклад в поддержку людей, столкнувшихся с гуманитарными кризисами.

Международные обязательства укрепляют защиту прав человека

Эксперт отметил, что участие Казахстана в восьми из девяти основных договоров ООН в области прав человека создает широкую правовую основу для защиты достоинства и свобод личности. Поддержка центральной роли ООН и сотрудничество с ее правозащитными механизмами отражают, по его мнению, ответственный подход государства к принятым обязательствам.

Важным достижением он назвал признание компетенции шести договорных органов ООН по рассмотрению индивидуальных обращений. Ратификация Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, и Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов расширила доступ к этим механизмам. Эксперт подчеркнул, что такие решения дополняют национальные гарантии, включая конституционную защиту прав граждан в Конституционном Суде Республики Казахстан,и придают международным обязательствам практическую ценность для человека.

Конструктивность взаимодействия с международным сообществом он связал и с принятием Казахстаном 259 из 294 рекомендаций Универсального периодического обзора 2025 года. По его оценке, это убедительное свидетельство готовности страны совершенствовать законодательство и правоприменительную практику. Работа с рекомендациями охватывает значимые для общества вопросы, включая предупреждение пыток, противодействие насилию и укрепление верховенства права.

Защита людей и участие в мирных процессах

Особо эксперт выделил участие Казахстана в запуске Глобальной инициативы по укреплению политической приверженности международному гуманитарному праву в сентябре 2024 года совместно с другими государствами и Международным комитетом Красного Креста. В этом он видит весомый вклад страны в объединение международных усилий ради сохранения человеческой жизни в условиях вооруженных конфликтов.

Значение инициативы эксперт связал с ее практической направленностью. Выработка рекомендаций по соблюдению гуманитарного права касается защиты гражданского населения и инфраструктуры, медицинских учреждений и персонала. По его мнению, Казахстан последовательно поддерживает подход, при котором уважение к жизни и достоинству человека сохраняет свое основополагающее значение даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Гуманитарная поддержка как системный курс Казахстана

Гуманитарную политику Казахстана эксперт охарактеризовал как системную и последовательно ориентированную на помощь людям. Он подчеркнул, что страна сочетает поддержку населения, столкнувшегося с кризисами, с дипломатическими усилиями по снижению напряженности и созданию условий для мирного урегулирования. Такой подход придает гуманитарному сотрудничеству конкретное содержание и подтверждает ответственную позицию Казахстана.

Одним из наглядных примеров этого курса он назвал недавнюю помощь населению Афганистана. В июне 2026 года страна направила 318,8 тонны гуманитарного груза и девять врачей для оказания медицинской помощи и обмена опытом с афганскими коллегами. Эксперт отметил непосредственную ценность этой поддержки для людей и ее вклад в развитие регионального гуманитарного партнерства.

Такая же гуманитарная направленность, по его оценке, проявляется в готовности Казахстана поддержать палестинский народ. В августе 2026 года на 23-й Чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества страна заявила о готовности предоставить продовольственную помощь, участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры Газы и выделить образовательные гранты для молодежи Палестины. Казахстан также подчеркнул необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Эксперт высоко оценил комплексный характер этих предложений. Они охватывают как насущные потребности населения, так и вопросы восстановления достойных условий жизни и доступа к образованию. В таком подходе он видит важное достоинство гуманитарного курса Казахстана, соединяющего солидарность с конкретными направлениями поддержки.

Долгосрочное партнерство для устойчивого развития

Важным подтверждением долгосрочного подхода эксперт назвал создание в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Ратификация соглашения о его создании укрепляет основу для координации международных усилий и развития сотрудничества в регионе.

По его мнению, особая ценность этой инициативы заключается в сочетании гуманитарной поддержки с задачами устойчивого развития. Казахстан способствует формированию площадки, призванной объединять партнеров для решения общих задач и улучшения условий жизни людей. Это подчеркивает готовность страны вкладываться в долгосрочное благополучие региона.

В целом эксперт подчеркнул, что деятельность Казахстана в гуманитарном направлениискладывается в последовательную политику, ориентированную на человека. Расширение правовых гарантий, продвижение гуманитарных принципов и практическая поддержка населения укрепляют позиции страны как ответственного международного партнера. Именно сочетание этих направлений придает ее курсу убедительный и созидательный характер.