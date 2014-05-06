Международное признание

Документом предусматривается оказание помощи со стороны AIPS в освещении деятельности ППСК «Астана» в международных СМИ, организация семинаров для повышения квалификации казахстанских спортивных журналистов, а также содействие им в выходе на международный уровень.

«Появление такой организации, как Президентский клуб «Астана», свидетельствует о серьезном отношении к профессиональному спорту в Казахстане. Но особенно нас радует, что он намерен способствовать развитию спортивной журналистики республики», - отметил Джанни Мерло.

Напомним, что ранее Президентский клуб «Астана» подписал меморандум о сотрудничестве с мультиспортивным клубом «Галатасарай» (Турция), который объединяет спортивные секции по баскетболу, волейболу, водному поло, гребле, плаванию, легкой атлетике, мотоспорту и другим видам, а также включает в себя известную в спортивном мире футбольную команду.

Председатель попечительского совета ППСК «Астана» Дархан Калетаев и член совета директоров спортивного клуба «Галатасарай» Седат Доган заявили о готовности налаживать партнерские связи и организовать обмен опытом в построении бизнес-процессов в таких сферах, как коммерциализация спортивной деятельности, организация тренировочных сборов, спортивная медицина. Клубами сформированы рабочие группы по развитию сотрудничества и реализации совместных проектов.