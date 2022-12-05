Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Общество
Александр Вербинин

Ключевыми факторами сохранения кредитного рейтинга Казахстана по-прежнему остаются сильная фискальная позиция и значительные резервы, способствующие устойчивости экономики республики к внешним шокам.

По оценке Fitch Ratings, меж­дународные резервы республики значительно превышают медианный показатель стран с аналогичным кредитным рейтингом. Кроме того, существенные фискальные буферы позволяют Казахстану сохранять статус чистого внешнего кредитора.

Это означает, что внешний долг государства меньше его внешних активов. При этом отмечается зависимость страны от сырьевых товаров, высокий уровень инфляции и недостаточно развитая программа экономической политики.

По мнению агентства, высокие цены на ключевые экспортные товары и увеличение добычи нефти на месторождении Тенгиз к 2024 году сбалансируют негативное влияние геополитической ситуации в регионе.

Аналитики Fitch Ratings прог­нозируют пик инфляции в первой половине 2023 года, при этом ожидают среднюю инфляцию в следующем году на уровне 9,5%, а в 2024-м – на уровне 8%.

В агентстве подчеркивают приверженность Национального банка плавающему обменному курсу, который способствует абсорбированию шоков.

Fitch Ratings также указывает на достаточную капитализацию казахстанского банковского сектора и констатирует улучшение его показателей. По мнению аналитиков, высокие процентные ставки по вкладам в национальной валюте и ряд других мер позволили предотвратить отток денег с депозитов, а также сохранить их долларизацию практически на неизменном уровне.

Рейтинговое агентство высоко оценивает платежную дисциплину Казахстана как заемщика. По индикатору «права кредиторов» недопущение реструктуризации государственного долга в течение уже более 20 лет оказывает положительное влияние на кредитный профиль РК, говорится в отчете Fitch.

В отчете также отмечается, что повышению рейтинговых оценок Казахстана могут поспособствовать такие факторы, как усиление институционального потенциала страны, достаточного для проведения эффективной и предсказуемой экономической политики, диверсификация экономики, дальнейшее наращивание фискальных и внешних финансовых резервов.

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