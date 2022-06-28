Аэропорту Костаная присвоили имя Ахмета Байтұрсынұлы

Международному аэропорту города Костаная присвоили имя Ахмета Байтұрсынұлы, передает Kazpravda.kz.

Соответствующее Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2022 года № 424 подписал Премьер-министр страны Алихан Смаилов.

"Присвоить акционерному обществу "Международный аэропорт "Костанай" имя Ахмета Байтұрсынұлы. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - отмечается в тексте документа.

Ахмет Байтұрсынұлы – видный общественный и политический деятель, просветитель, ученый-лингвист, поэт и переводчик. Член партии "Алаш" (репрессирован в 1937 году). В этом году в Казахстане отмечается 150-летие со дня рождения Ахмета Байтұрсынұлы.