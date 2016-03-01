Международные эксперты обсудили судопроизводство по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков
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В обсуждении результатов мониторинга приняли участие представители Администрации Президента Республики Казахстан, Верховного Суда, Союза Судей Республики Казахстан. Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, других государственных органов, а также организаторы в лице Представительства Американской ассоциации юристов в Казахстане (ABA ROLI).
В своем приветственном слове председатель Союза судей Республики Казахстан С.К.Байбатыров выразил особую благодарность коллегам из Кыргызстана и Таджикистана, которые в составе рабочих групп провели соответствующий мониторинг, проанализировав национальное судопроизводство по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
- В рамках программы наши рабочие группы проделали большую работу, в ходе которой разработаны страновые рекомендации. Задача круглого стола - выработать региональные рекомендации, которые подходили бы всем трем странам, дополнительные меры по совершенствованию механизмов взаимодействия по улучшению правосудия, связанного с пресечением незаконного оборота наркотиков и ликвидации деятельности транснациональных организованных преступных групп в Центральноазиастком регионе.
Думаю, что выработанные меры совместного сотрудничества в укреплении и расширении практических контактов, проведения совместных специальных мероприятий являются примером успешной работы по обмену значимой информации и закладывают основы важного механизма регионального взаимодействия, направленного на решение актуальной проблемы координации международных антинаркотических мероприятий, - отметил председатель судейского сообщества Республики Казахстан.
С приветственным словом к участникам встречи обратились Директор Департамента по Европе и Евразии ABA ROLI Александра Беленькая, Глава Представительства ABA ROLI в Казахстане Шолпан Ташмухамбетова.
С отчетом о результатах мониторинга в Республике Казахстан и страновым рекомендациям, разработанным по итогам реализации программы, выступила заместитель директора Центра исследования правовой политики Татьяна Зинович.
Отмечалось, что объектом исследования были особенности национальных законодательств стран-участниц мониторинга, судебные дела по уголовным правонарушениям, содержащим признаки незаконной коммерческой деятельности, связанной с культивированием, изготовлением, распространением и сбытом веществ, подпадающих под действие запретительных законов о наркотиках и другие вопросы.
На основе полученных данных по итогам реализации программы участники круглого стола выработали региональные рекомендации, подходящие всем трем странам, которые будут полезны не только для представителей судебной системы, но и прокуратуры, адвокатуры и научных работников.
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