Международные эксперты обсудили судопроизводство по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков Официально 720

В обсуждении результатов мониторинга приняли участие представители Администрации Президента Республики Казахстан, Верховного Суда, Союза Судей Республики Казахстан. Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, других государственных органов, а также организаторы в лице Представительства Американской ассоциации юристов в Казахстане (ABA

ROLI).



В своем приветственном слове председатель Союза судей Республики Казахстан С.К.Байбатыров выразил особую благодарность

коллегам из Кыргызстана и Таджикистана, которые в составе рабочих групп провели соответствующий мониторинг, проанализировав национальное судопроизводство по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.



- В рамках программы наши рабочие группы проделали большую работу, в ходе которой разработаны страновые рекомендации. Задача круглого стола - выработать региональные рекомендации, которые подходили бы всем трем странам, дополнительные меры по совершенствованию механизмов взаимодействия по улучшению правосудия, связанного с пресечением незаконного оборота наркотиков и ликвидации деятельности транснациональных организованных преступных групп в Центральноазиастком регионе.



Думаю, что выработанные меры совместного сотрудничества в укреплении и расширении практических контактов, проведения совместных специальных мероприятий являются примером успешной работы по обмену значимой информации и закладывают основы важного механизма регионального взаимодействия, направленного на решение актуальной проблемы координации международных антинаркотических мероприятий, - отметил председатель судейского сообщества Республики Казахстан.



С приветственным словом к участникам встречи обратились Директор Департамента по Европе и Евразии ABA

ROLI

Александра Беленькая, Глава Представительства ABA ROLI в Казахстане

Шолпан Ташмухамбетова.



С отчетом о результатах мониторинга в Республике Казахстан и страновым рекомендациям, разработанным по итогам реализации программы, выступила заместитель директора Центра исследования правовой политики

Татьяна Зинович.



Отмечалось, что объектом исследования были особенности национальных законодательств стран-участниц мониторинга, судебные дела по уголовным правонарушениям, содержащим признаки незаконной коммерческой деятельности, связанной с культивированием, изготовлением, распространением и сбытом веществ, подпадающих под действие запретительных законов о наркотиках и другие вопросы.



На основе полученных данных по итогам реализации программы участники круглого стола выработали региональные рекомендации, подходящие всем трем странам, которые будут полезны не только для представителей судебной системы, но и прокуратуры, адвокатуры и научных работников.



