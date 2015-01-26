Международные финансы перенаправились к нам

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Алла ДЕМЕНТЬЕВА
Речь о семи проектах на сумму 278,58 млн. долларов. Самым крупным инвестором в Казахстане является ЕБРР, который утвердил 85% от общего объема финансирования в стране. Такой вывод сделан в традиционном обзоре ЕАБР «Краткие итоги инвестиционной деятельности МБР в IV квартале 2014 года». Как отмечают эксперты, страновая структура финансирования международными банками развития претерпела значительные изменения в связи с обстановкой в России, на которую ранее приходилась значительная доля проектов.
В обзоре рассматривается утвержденное международными банками развития финансирование в 11 постсоветских странах: Армении, Азербайджане, Беларуси, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. Обзор составлен на базе информации, представленной на официальных сайтах международных финансовых институтов: ЕБРР, Азиатского банка развития, ЕАБР, Антикризисного фонда ЕврАзЭС, Черноморского банка торговли и развития, Европейского инвестиционного банка, ИБР, Северного инвестиционного банка, группы Всемирного банка. Были учтены как проекты в частном секторе, так и гранты, специальные суверенные займы и техническая помощь, предоставляемые через государственный сектор.
Согласно данным аналитиков, в IV квартале 2014 года ЕАБР, ЕБРР и МФК утвердили к финансированию 36 проектов, включающих инвестиционно-проектные займы и инвестиции в капитал, с общим объемом финансирования чуть более 791 млн. долларов. Это на 35% меньше, чем в предыдущем квартале, что связано с утверждением меньшего количества новых проектов ЕБРР и МФК. При этом количество утвержденных ЕАБР проектов увеличилось в 1,7 раза.
Лидером по объему утвержденного инвестиционно-проектного финансирования и количеству проектов в странах СНГ традиционно является ЕБРР. Его вклад в общий объем превысил 68%, а сумма составила свыше 541 млн. долларов. ЕАБР утвердил 10 новых проектов на сумму более 226 млн. долларов. МФК утвердил к финансированию 2 новых проекта на общую сумму 23 млн. долларов.
Наиболее значимыми проектами международных банков развития в транспортном секторе являются два проекта в железнодорожной отрасли Казахстана. Кредитные средства одной из крупнейших частных железнодорожных компаний страны – ТОО «Исткомтранс» будут использованы на приобретение до 500 вагонов-гондол и иных активов, использующихся для транспортировки грузов. Кредит дочернему предприятию национального оператора железных дорог Казахстана, компании «Транстелеком», направлен на создание автоматизированной системы управления перевозочным процессом в железнодорожной отрасли Казахстана путем внедрения автоматизированной системы управления энергодиспетчеризации тягового подвижного состава. Сектор «Природные ресурсы и горнодобывающая промышленность» представлен кредитом ЕАБР российской компании «Полиметалл» в размере 80 млн. долларов c целью финансирования развития золоторудного проекта в Казахстане.

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