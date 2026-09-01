Международные коридоры и транзитный потенциал

Глава государства поручил ускорить модернизацию автомобильных и железнодорожных магистралей, развивать авиационные хабы, морс­кую инфраструктуру, контейнерные перевозки, цифровые логистичес­кие сервисы и международные транспортные коридоры.

В рамках исполнения поручений Президента Правительство осуществляет комплексную программу развития транспортной отрасли, охватывающую автомобильный, железнодорожный, авиационный и морской транспорт. Параллельно ведется масштабная цифровизация сферы, расширяются меж­дународные маршруты и усиливается роль Казахстана как транспортно-логис­тического узла Евразии.

Сегодня транспорт стал одним из драйверов национальной экономики, формируя около 6,1% ВВП страны. За последние пять лет объем валовых услуг отрасли увеличился почти в три раза, превысив 14 трлн тенге, что отражает устойчивый рост перевозок, масштабную модернизацию инфраструктуры и повышение транзитной привлекательнос­ти республики.

Развитие гражданской авиации остается одним из ключевых направлений исполнения поручений Главы государства. За последние пять лет уровень соответствия стандартам безопасности ИКАО в республике доведен до 95,7%, число стран, с которыми Казахстан связан прямым авиасообщением, увеличилось с 25 до 32, а количество международных маршрутов выросло с 74 до 161.

Продолжается масштабное обновление аэропортовой инфраструктуры. Уже завершена модернизация аэропорта Аркалыка, после которой были возобновлены регулярные рейсы в Астану, Алматы и Костанай. До конца года планируется завершить строительство новых аэропортов в Зайсанском и Катон-Карагайском районах, а также в курортной зоне Кендерли.

До 2029 года предусмотрено строи­тельство и реконструкция взлетно-посадочных полос в Астане, Алматы, Шымкенте, Таразе, Актобе, Уральс­ке и Жезказгане, а также модернизация терминалов крупнейших аэропортов страны. Осуществление этих проектов позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани, повысить качество обслуживания пассажиров и создать условия для формирования современных авиационных хабов.

Одновременно расширяется география международных перевозок. С начала года открыты новые рейсы по направлениям в Армению, Китай, Монголию, Грузию, Азербайджан, Польшу, Турцию, Узбекистан, Россию и на Кипр. До конца года ожидается запуск новых маршрутов Алматы – Ургенч, Алматы – Токио, Актобе – Баку, Алматы – Чунцин, Ханой – Алматы – Прага, Астана – Инин и Уральск – Москва.

По итогам 2025 года авиакомпании перевезли 15,4 млн пассажиров, аэропорты обслужили 31,8 млн человек и обработали 173,3 тыс. тонн грузов, сохранив положительную динамику отрасли.

Автомобильная инфраструктура остается одним из приоритетов государственной политики. В 2026 году всеми видами работ охвачено до 11 тыс. км, включая строительство 3,4 тыс. км, ремонт около 5 тыс. км республиканских и 2,4 тыс. км дорог местного значения.

Крупнейшими проектами являются трассы Актобе – Кызылорда, Бейнеу – Саксаульский, обход станции Сарыагаш, Жанаозен – граница Туркменистана, Центр – Запад и Караганда – Жезказган.

Особое значение в этом перечне имеют проекты Бейнеу – Саксаульский, Улгайсын – Саксаульский и Кызылорда – Саксаульский, старт строительству которых в августе текущего года дал Президент респуб­лики. Общая протяженность трех магистралей составляет 1 574 км, завершение строительства предус­мотрено до 2029 года.

Именно эти проекты позволят практически на треть сократить сроки доставки грузов по маршруту Китай – Европа через территорию Казахстана, снизив время транзита до трех суток, что напрямую соответствует поручениям Главы государства по развитию международных транспортных коридоров.

Одновременно повышается качество существующей дорожной сети. Большое внимание уделяется модернизации автомобильных пунк­тов пропуска. Из 39 действующих на внутренней границе ЕАЭС реконструкция ведется на 37 объектах, что позволит существенно увеличить их пропускную способность и сократить время прохождения государственной границы.

Последовательное развитие железнодорожной инфраструктуры является одним из главных факторов укрепления транзитного потенциала страны. Достаточно сказать, что за последние пять лет построено и модернизировано около 5 тыс. км железнодорожных путей – это почти вдвое больше, чем за предыдущие три десятилетия. Объем транзитных перевозок дос­тиг 33 млн тонн, а доходы отрасли превысили 3 трлн тенге.

После завершения проектов Достык – Мойынты и Обводная станция Алматы продолжается строительство новых линий Дарбаза – Мактаарал, Мойынты – Кызылжар, Аягоз – Бахты, а также обновление действующей железнодорожной сети. В течение ближайших трех лет рассматривается строительство и модернизация еще 2,2 тыс. км железнодорожных путей.

Особое внимание уделяется обновлению локомотивного и вагонного парка. Благодаря сотрудничеству с отечественными предприятиями Alstom и Wabtec в августе текущего года выпущены юбилейные 200-й и 700-й локомотивы соответственно.

Продолжается обновление пассажирс­ких вагонов, оснащенных современными системами безо­пасности, видеонаблюдением, биотуалетами и доступом к Интернету. В 2026 году планируется поставка 191 нового пассажирского вагона, в итоге обновление составит 7,5% от общего парка подвижного состава.

По поручению Главы государства осуществляется масштабная прог­рамма реконструкции 124 железнодорожных вокзалов. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены уже на 100 объек­тах, что существенно повышает качество обслуживания пассажиров.

Развитие морской инфраструктуры направлено на дальнейшее укреп­ление роли Казахстана в международной логис­тике. Совокупная мощность казахстанских морских портов сегодня составляет 21,8 млн тонн, а к 2030 году ее планируется увеличить до 30 млн тонн.

За последние пять лет объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился в 5,6 раза – с 800 тыс. до 4,5 млн тонн.

Продолжается развитие портов Актау и Курык, строительство новых терминалов, проведение дноуглубительных работ, реконст­рукция причалов и расширение морского флота. До 2029 года планируется приобрести еще восемь новых судов, включая сухогрузы и контейнеровозы.

Комплексная модернизация поз­волит увеличить пропускную способность Транс­каспийского маршрута и международного транс­портного коридора Север – Юг с 6 млн до 10 млн тонн ежегодно.

Одним из важных направлений осуществления положений Послания Президента является внедрение в транспортную сферу современных цифровых технологий.

Продолжается создание цифровой платформы E-Joldar, обеспечивающей мониторинг строительства и ремонта автомобильных дорог, развивается цифровой контроль транспортных потоков, модернизируются пункты пропуска, внедряются интеллектуальные логистические решения и формируется единая цифровая экосистема управления перевозками.

Особое значение приобретает внедрение цифровой платформы Smart Cargo, применение технологий искусственного интеллекта, развитие мультимодальных перевозок и создание условий для ускоренного прохождения грузов по принципу «зеленого коридора», что предусмот­рено поручениями Главы государства.

Модернизация транспортной отрасли охватывает автомобильные и железные дороги, авиацию, порты, подвижной сос­тав и цифровые сервисы. Это расширяет пропускную способность транспортной инфраструктуры, ускоряет грузовые и пассажирские перевозки и повышает связность регионов. Исполнение поручений Главы государства усиливает транзитный потенциал Казахстана, развивает международные коридоры и укрепляет позиции республики как одного из ключевых транспортно-логистических узлов Евразии.