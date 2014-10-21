Международные резервы Казахстана превысили $100 млрд Экономика Эльмира Киргеева

Международные резервы Казахстана на текущий момент составляют более $100 млрд, сообщил председатель Национального банка Кайрат Келимбетов.



"В сентябре 2014 года произошло увеличение международных резервов Национального банка, валовые международные резервы Национального банка увеличились на 0,8% и составили 28 миллиардов долларов, но хотел напомнить, что в конце августа они составляли 27,7 миллиарда долларов. Международные резервы страны в целом составили 104 миллиарда долларов, из них Национального фонда – 76,2 миллиарда долларов. Международные резервы Национального банка увеличились с начала года на 13%, а международные резервы страны в целом увеличились на 9%", – сообщил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК глава Нацбанка.



Кроме того, по словам Келимбетова, денежная масса за сентябрь 2014 года выросла и составила 13 трлн 466 млрд тенге, рост с начала текущего года составил 16%. Из этой суммы 12 трлн 97 млрд тенге – это депозиты в банковской системе.



"Совокупные активы банковского сектора увеличились на 13,5%, составив 17 триллионов 542 миллиарда тенге. Доля обязательств банков второго уровня, выраженных в национальной валюте, составляет 56,3%, иностранной валюте – 43,7%. Общий объем депозитов составил 12 триллионов 97 миллиардов тенге, рост – 20%", – уточнил он.



По проблемным активам Келимбетов отметил, что Национальный банк в текущем году принял единую политику по снижению просроченных займов банков второго уровня и План мероприятий по оздоровлению банковской системы на 2014–2016 годы.



"В результате объем проблемных активов снизился с начала года с 4,9 триллиона до 4,2 триллиона, или почти на 740 миллиардов тенге. Мы ожидаем, что в основном банки поставленную задачу – снизить уровень плохих кредитов от портфеля до 15% – выполнят, и до 10% – к концу следующего года. В целом, по ряду банков мы планируем провести определенные мероприятия, связанные с работой Фонда проблемных кредитов. Кстати, сегодня Правительство уточнило республиканский бюджет, и в нем одна из таких важных статей изменения – это капитализация Фонда проблемных кредитов на 250 миллиардов тенге", – подытожил он.



