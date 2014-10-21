Международные резервы Казахстана превысили $100 млрд

Экономика
Эльмира Киргеева
Международные резервы Казахстана на текущий момент составляют более $100 млрд, сообщил председатель Национального банка Кайрат Келимбетов.

"В сентябре 2014 года произошло увеличение международных резервов Национального банка, валовые международные резервы Национального банка увеличились на 0,8% и составили 28 миллиардов долларов, но хотел напомнить, что в конце августа они составляли 27,7 миллиарда долларов. Международные резервы страны в целом составили 104 миллиарда долларов, из них Национального фонда – 76,2 миллиарда долларов. Международные резервы Национального банка увеличились с начала года на 13%, а международные резервы страны в целом увеличились на 9%", – сообщил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК глава Нацбанка.

Кроме того, по словам Келимбетова, денежная масса за сентябрь 2014 года выросла и составила 13 трлн 466 млрд тенге, рост с начала текущего года составил 16%. Из этой суммы 12 трлн 97 млрд тенге – это депозиты в банковской системе.

"Совокупные активы банковского сектора увеличились на 13,5%, составив 17 триллионов 542 миллиарда тенге. Доля обязательств банков второго уровня, выраженных в национальной валюте, составляет 56,3%, иностранной валюте – 43,7%. Общий объем депозитов составил 12 триллионов 97 миллиардов тенге, рост – 20%", – уточнил он.

По проблемным активам Келимбетов отметил, что Национальный банк в текущем году принял единую политику по снижению просроченных займов банков второго уровня и План мероприятий по оздоровлению банковской системы на 2014–2016 годы. 

"В результате объем проблемных активов снизился с начала года с 4,9 триллиона до 4,2 триллиона, или почти на 740 миллиардов тенге. Мы ожидаем, что в основном банки поставленную задачу – снизить уровень плохих кредитов от портфеля до 15% – выполнят, и до 10% – к концу следующего года. В целом, по ряду банков мы планируем провести определенные мероприятия, связанные с работой Фонда проблемных кредитов. Кстати, сегодня Правительство уточнило республиканский бюджет, и в нем одна из таких важных статей изменения – это капитализация Фонда проблемных кредитов на 250 миллиардов тенге", – подытожил он.

Популярное

Все
Пилотов дронов готовят в Караганде
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
На всю оставшуюся жизнь
Мангистау в цвету
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Не допустить непоправимого
Протяните руку помощи
Объединяющий страны космос
Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Ночной забег в древнем городе
Новые подходы в обучении
Город, соединявший континенты
Во главе угла – генетика
На потраву нет управы
Больше определенности в отношениях между личностью и государством
Каков уход, таков и плод
Природная основа экономической независимости
Правительство выделило 5,7 млрд тенге на теплоснабжение Талдыкоргана
Восемь новых трансформаторов установили на Канале им. К. Сатпаева
За потоп в аэропорту Алматы наказаны ответственные лица
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
Забег, где важен каждый километр
22 медали – в копилке страны
Учиться делать правильный выбор
ИИ, один сплошной ИИ?
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Единую платформу закупок запустили в республике
Казахстан продвигает финансирование технологий будущего в р…
Стоимость нефти Brent превысила $120 за баррель
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]