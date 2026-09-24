Международный AI-хакатон HackAlem AI установил мировой рекорд в Астане

Цифровизация,Столица
Дана Аменова
корреспондент

Участники разрабатывали проекты по десяти направлениям

Фото: МИИЦР РК

На AI Month в Астане HackAlem AI установил мировой рекорд GUINNESS WORLD RECORDS по количеству участников AI-хакатона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР 

Как отметили в министерстве, HackAlem AI превзошел предыдущий мировой рекорд, установленный 21 декабря 2025 года в индийском Хайдарабаде. Тогда хакатон, организованный Google for Developers и Google Developer Groups Hyderabad, объединил 2 089 участников.

«До начала хакатона говорил, что этот рекорд уже существует. Он был установлен в декабре прошлого года компанией Google в Индии и составил 2 089 участников. Моей задачей было наблюдать за ходом мероприятия и совместно со стюардами и независимыми свидетелями убедиться, что все требования Guinness World Records соблюдены. Мы учитывали только тех, кто действительно участвовал в хакатоне, выполнил необходимые условия и оставался на площадке в течение установленного времени. После проверки всех данных и работ участников я могу официально объявить: результат HackAlem AI составил 2 415 человек. Вы установили новый мировой рекорд Guinness World Records!», — объявил официальный судья GUINNESS WORLD RECORD  Гленн Поллард.

Как уточняется, установление мирового рекорда GUINNESS WORLD RECORDS — достижение всего технологического сообщества Казахстана и подтверждение высокого потенциала РК.

«HackAlem AI объединил тысячи талантливых разработчиков, студентов и молодых специалистов, которые работали над реальными задачами экономики с применением передовых технологий. Для нас важно, чтобы созданные здесь проекты продолжили развиваться — от идеи и прототипа до пилотирования и внедрения. Этот результат показывает, что Казахстан способен не только участвовать в глобальной технологической повестке, но и формировать ее», — отметил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Участники разрабатывали проекты по десяти направлениям: энергетика, финансы, управление, телекоммуникации, логистика, креативные индустрии, образование, инновации, коммуникации и торговля. Они получили доступ к технологическим и образовательным ресурсам OpenAI, NVIDIA и Arizona State University общей стоимостью до 1,5 миллиона долларов.

Установление мирового рекорда проходило с соблюдением требований GUINNESS WORLD RECORDS. Участники прошли регистрацию и идентификацию, их входы и выходы фиксировались посредством сканирования персональных бейджей, а за соблюдением правил в каждом секторе следили стюарды. В итоговый результат вошли только участники, выполнившие установленные требования и непосредственно работавшие над проектами в течение хакатона.

«Сегодня Казахстан установил мировой рекорд Guinness World Records, и за этим результатом стоят прежде всего люди - наши молодые разработчики, студенты и AI-энтузиасты. Тысячи участников собрались в Астане, чтобы за несколько часов превратить свои идеи в реальные AI-решения. Для нас этот рекорд - не только показатель масштаба HackAlem AI, но и подтверждение того, что в Казахстане и регионе сформировалось сильное технологическое сообщество и новое поколение талантов. Мы стремимся создавать для них возможности, открывать доступ к глобальным технологиям, знаниям и партнерствам, чтобы их идеи превращались в конкурентоспособные продукты и выходили на мировой рынок. HackAlem AI стал ярким событием Года цифровизации и искусственного интеллекта, объявленного Главой государства», — отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев. 

HackAlem AI открыл AI Month — серию мероприятий, посвященных искусственному интеллекту, цифровым технологиям, кибербезопасности и развитию технологических компетенций. Серия проходит при поддержке Astana Hub в преддверии AI & Digital Bridge 2026 и в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане.

HackAlem AI состоялся в рамках AI Month, который проходит в рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта, добавили в министерстве.

#Астана #рекорд #HackAlem AI #AI-хакатон

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