Кызылординский университет имени Коркыт ата укрепляет свои позиции в международном образовательном пространстве и добивается положительных результатов в повышении конкурентоспособности среди мировых вузов. Итоги рейтингов QS за 2027 год свидетельствуют о системном характере деятельности университета в сферах устойчивого развития, научных исследований, социальной ответственности и академической интеграции.

В частности, университет вошел в рейтинг QS World University Rankings: Sustainability 2027, заняв место в категории 1501+ среди мировых вузов. Среди азиатских университетов он занял 584-е место, а среди казахстанских – 12-е.

Результаты университета по отдельным индикаторам рейтинга заслуживают особого внимания. По показателю Social Impact (Социальное воздействие) вуз занял 4-е место среди казахстанских университетов, а по направлению Environmental Research (Экологические исследования) – лидирующую позицию в стране. Помимо этого, по индикатору Governance (Управление) показан результат – 1001-е место, а по направлениям Environmental Impact (Экологическое воздействие) и Social Impact (Социальное воздействие) – результаты 1251+.

Положительная динамика международных показателей наблюдается и в рейтинге QS World University Rankings: Asia 2027. В данном рейтинге Университет имени Коркыт ата занял 578-е место среди азиатских вузов, поднявшись на 15 позиций по сравнению с прошлогодним результатом.

Нынешний рейтинг QS Asia также отличается широтой охвата. В нем приняли участие более 1 700 вузов из 26 стран и территорий, а в список вошел 51 казах­станский университет. Улучшение позиций в условиях подобной масштабной академической конкуренции свидетельствует о соответствии образовательной и научной деятельности университета международным критериям оценки.

Рейтинг QS Asia учитывает авторитет вузов в академической среде и среди работодателей, показатели научных публикаций и цитируемости, соотношение преподавателей и студентов, международные научные связи, долю иностранных преподавателей и обучающихся, а также уровень академической мобильности. Данные критерии позволяют комплексно оценить качество деятельности университета и определить его место в международном образовательном и научном пространстве.

Успешное выступление университета в международных рейтингах является результатом комплексной работы, направленной на повышение качества образования, развитие научного потенциала, расширение международного сотрудничества и усиление социальной ответственности. В частности, показатели в области устойчивого развития и экологических исследований позволяют продемонстрировать потенциал высшего учебного заведения как регионального научного центра.