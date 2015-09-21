Международный день мира отмечает ООН

Фото с сайта un.org
Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. Тема праздника в этом году – "Партнерство ради мира – достоинство для всех" – призвана подчеркнуть важность совместной работы всех слоев общества на благо мира, сообщает Kazpravda.kz
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Генеральная Ассамблея ООН посвятила этот день ознаменованию и укреплению
идеалов мира, как внутри государств и народов, так и между ними.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал всех участников конфликтов прекратить боевые действия на время Международного дня мира 21 сентября.
"Я призываю все противоборствующие стороны сложить оружие и соблюдать глобальный режим прекращения огня. Я призываю их прекратить убийства и разрушения и создать условия, содействующие установлению прочного мира", – заявил генсек ООН. – Ни одно государство, каким бы мощным оно ни было, не может обеспечить мир в одиночку. Совместно, на основе партнерства мы сможем укоренить идеи защиты мира в сознании каждой женщины и каждого мужчины, и особенно в сознании молодежи, в целях создания новых отношений гармонии и сострадания между людьми и с миром в целом".
Отметим, что Международный день мира был учрежден в 1981 году резолюцией 36/67, в которой Генеральная Ассамблея ООН заявила, что третий вторник сентября, день открытия очередных сессий Генеральной Ассамблеи, официально посвящается и отмечается в качестве Международного дня мира. Первый Международный день мира был проведен в сентябре 1982 года.
В 2001 году Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день отказа от насилия и прекращения огня. ООН предложила всем странам и народам прекращать в этот день военные действия или же отмечать его проведением образовательных и общественных информационных акций по проблемам мира.
Добавим, что каждый год мероприятия ООН, посвященные этому дню, традиционно начинаются с церемонии у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке – сначала звучит обращение генсекретаря ООН, после которого он ударяет в колокол, затем, после минуты молчания, с обращением выступает председатель Совета Безопасности ООН.
Примечательно, что в этом году Международный день мира отмечается наряду с 70-летней годовщиной ЮНЕСКО.