Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане

С 1 по 3 октября в Астане пройдет международный фестиваль фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, — Astana AI Film Festival (AAIFF 2026), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конкурс получил более 8 тысяч заявок из 125 стран мира, при этом Казахстан занял второе место по количеству представленных работ.

AAIFF 2026 пройдет в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане и станет частью AI & Digital Bridge 2026 — одного из ключевых событий AI MONTH. В течение трех дней в столице соберутся финалисты конкурса, представители международного жюри, технологической и креативной индустрий.

Финансовую и технологическую поддержку фестивалю оказывают представители международной IT- и венчурной индустрии. В частности, инвестиционный капитал в размере одного миллиона долларов для поддержки наиболее перспективных команд предоставил Баладжи Сринивасан — бывший технический директор Coinbase, экс-генеральный партнер венчурного фонда a16z и основатель The Network School.

Технологическим партнером фестиваля выступает BytePlus — B2B-направление корпорации ByteDance, известной своими технологическими продуктами TikTok и CapCut, а также разработками в области генеративного искусственного интеллекта.

Общий призовой и инвестиционный фонд фестиваля составляет 2 миллиона долларов. Из них один миллион долларов предусмотрен для победителей конкурсной программы, еще один миллион направят на инвестиционную поддержку сильнейших AI-команд.

«AI-кино перестало быть экспериментом и стало индустрией со своими авторами и командами. У этой индустрии пока нет сложившейся инфраструктуры, и мы хотим строить ее в Казахстане. Поэтому помимо призового фонда есть инвестиционный капитал: команды регистрируют юрлицо здесь, становятся резидентами Astana Hub и продолжают производство из Казахстана. Так вокруг фестиваля выстраивается экосистема AI-производства», — отметил основатель и председатель совета AAIFF Алмас Жали.

Тема основной программы — The Future Worth Living In («Будущее, в котором стоит жить»). Ее призовой фонд составляет 750 тысяч долларов: обладатель Гран-при получит 450 тысяч долларов, авторы фильмов, занявших второе и третье места, — 200 тысяч долларов и 100 тысяч долларов соответственно.

Еще 250 тысяч долларов предусмотрено для открытой секции. Пять победителей получат по 50 тысяч долларов в категориях «Лучший персонаж», «Лучшая режиссура», «Лучший визуальный язык», «Лучшая история» и «Лучшая концепция».

Участники представили короткометражные фильмы продолжительностью от трех минут. Одним из основных условий стал формат full AI: искусственный интеллект должен быть ключевой частью процесса создания произведения. Все поступившие работы проходят обязательную проверку на плагиат.

Показы конкурсных работ начнутся 1 октября в кинотеатре Chaplin в Астане. Посетить их можно бесплатно по предварительно полученному билету. Фестиваль также станет частью Creative Bridge — направления AI & Digital Bridge 2026, посвященного влиянию искусственного интеллекта на кино, музыку, визуальное искусство, медиа, моду и сторителлинг.

Итоги международного конкурса и имена победителей объявят 3 октября на площадке AI & Digital Bridge 2026 в Астане.