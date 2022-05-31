Официально
Международный фестиваль «Астана кештерi» подарил публике мировую премьеру

Первый концерт ХI Международного фестиваля искусств «Астана кештерi» ознаменовался яркой премьерой уникального музыкального произведения. Публике была представлена Прелюдия для кобыза и скрипки «Заклятие шамана», автором которой является известный французский композитор Пьер Тиллуа.

Зрители восприняли замечательный дуэт кылкобыза и скрипки с огромным интересом и особым восторгом. Произведение исполнили Айгерим Ерсаинова-Шустер (кобыз) и Квентин Фогель (скрипка) из Франции.

На сцене также прозвучали фортепианные и ансамблевые произведения композитора, которые исполнили именитые казахстанские и зарубежные музыканты. Публика одарила бурными овациями выступления прославленного пианиста, Заслуженного деятеля Казахстана Тимура Урманчеева, известной альтистки Анны Серовой (Италия), скрипачки Шолпан Манкеевой (Казахстан), виолончелиста Мурата Нарбекова  и пианистки  Дины Мирмановой  (Казахстан). Как отметили музыканты, произведения Пьера Тиллуа отличаются особой мелодичностью и художественным многообразием.

Пьер Тиллуа – автор восьми больших симфоний, двадцати симфонических поэм, оратории для трех оркестров, трех хоров и семи солистов. Он является обладателем множества  национальных и международных премий. Композитор много путешествовал по миру, особенно по странам Центральной Азии и Среднего Востока, несколько лет жил в Азербайджане, Узбекистане,  глубоко проникся культурой этого региона, что отразилось на его музыке. Сегодня Тиллуа смело можно назвать  музыкантом мира. Французский автор написал  немало композиций с казахскими мотивами, с использованием народных инструментов. Особое впечатление на композитора произвело звучание казахского кобыза:

«Звуки кобыза сразу очаровали меня. Это неповторимое звучание вдохновило меня на создание Прелюдии для кобыза и скрипки «Заклятие шамана». Этим произведением я хотел выразить свое почтение Казахстану. Я в первый раз в этой стране и для меня стало настоящим подарком то, что здесь состоялся мой творческий вечер. Это настоящая магия, все было потрясающе», - поделился своими эмоциями Пьер Тиллуа. Он выразил огромную благодарность организаторам фестиваля – Гуманитарному фонду «Дегдар», который дарит и зрителям, и участникам проекта незабываемую радость.

Как отметила директора фонда Лаура Ахметова, творческий вечер французского композитора еще доказал, что музыка не знает границ:

«Нас поразило уникальное творчество Пьера Тиллуа. Оно уникально тем, что творчество композитора, который творит в сердце Франции, пропитано мелодиями, которые звучат в Азии. Французский композитор замечательно слышит казахские мотивы. Каждый год на сцене фестиваля встречаются совершенно разные культуры, представляющие разные страны, народы и континенты. Искусство – это то, что нас объединяет, то, что делает наш мир прекраснее и добрее», - сказала Лаура Ахметова.

Напомним, что в рамках фестиваля «Астана кештерi» состоится еще 3 концерта, которые безвозмездно подарят зрителям встречи с выдающимися казахстанскими и зарубежными исполнителями .

Фестиваль, ставший уже доброй традицией в культурной жизни страны, объединяет самые разнообразные жанры музыкального искусства и дает уникальную возможность самой широкой аудитории приобщиться к лучшим образцам мировой культуры.

Популярное

Все
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Прерванный полет
"Сталинские" времена в отрывках статей из казахстанской печати
Право было одно – работать до изнеможения
За взятку – под стражу
Завершена аккредитация наблюдателей
Ливень, авария и протесты
Сквозь струны столетий
По заслугам – награды
Сердце Халиды
В начале всего – слово
Тот день, что год кормит…
Звуки марша раздаются
Cтена скорби
Барымтачей – на нары
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Официально
В Центре Н.Назарбаева награждены призеры детского конкурса …
Официально
Изменения в Конституцию отразятся на жизни всех казахстанце…
Официально
Сенаторы обсудили с западноказахстанцами предстоящий рефере…
Официально
Предстоящий референдум сенаторы обсудили с жителями Уральска

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]