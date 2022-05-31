Международный фестиваль «Астана кештерi» подарил публике мировую премьеру

Первый концерт ХI Международного фестиваля искусств «Астана кештерi» ознаменовался яркой премьерой уникального музыкального произведения. Публике была представлена Прелюдия для кобыза и скрипки «Заклятие шамана», автором которой является известный французский композитор Пьер Тиллуа.

Зрители восприняли замечательный дуэт кылкобыза и скрипки с огромным интересом и особым восторгом. Произведение исполнили Айгерим Ерсаинова-Шустер (кобыз) и Квентин Фогель (скрипка) из Франции.

На сцене также прозвучали фортепианные и ансамблевые произведения композитора, которые исполнили именитые казахстанские и зарубежные музыканты. Публика одарила бурными овациями выступления прославленного пианиста, Заслуженного деятеля Казахстана Тимура Урманчеева, известной альтистки Анны Серовой (Италия), скрипачки Шолпан Манкеевой (Казахстан), виолончелиста Мурата Нарбекова и пианистки Дины Мирмановой (Казахстан). Как отметили музыканты, произведения Пьера Тиллуа отличаются особой мелодичностью и художественным многообразием.

Пьер Тиллуа – автор восьми больших симфоний, двадцати симфонических поэм, оратории для трех оркестров, трех хоров и семи солистов. Он является обладателем множества национальных и международных премий. Композитор много путешествовал по миру, особенно по странам Центральной Азии и Среднего Востока, несколько лет жил в Азербайджане, Узбекистане, глубоко проникся культурой этого региона, что отразилось на его музыке. Сегодня Тиллуа смело можно назвать музыкантом мира. Французский автор написал немало композиций с казахскими мотивами, с использованием народных инструментов. Особое впечатление на композитора произвело звучание казахского кобыза:

«Звуки кобыза сразу очаровали меня. Это неповторимое звучание вдохновило меня на создание Прелюдии для кобыза и скрипки «Заклятие шамана». Этим произведением я хотел выразить свое почтение Казахстану. Я в первый раз в этой стране и для меня стало настоящим подарком то, что здесь состоялся мой творческий вечер. Это настоящая магия, все было потрясающе», - поделился своими эмоциями Пьер Тиллуа. Он выразил огромную благодарность организаторам фестиваля – Гуманитарному фонду «Дегдар», который дарит и зрителям, и участникам проекта незабываемую радость.

Как отметила директора фонда Лаура Ахметова, творческий вечер французского композитора еще доказал, что музыка не знает границ:

«Нас поразило уникальное творчество Пьера Тиллуа. Оно уникально тем, что творчество композитора, который творит в сердце Франции, пропитано мелодиями, которые звучат в Азии. Французский композитор замечательно слышит казахские мотивы. Каждый год на сцене фестиваля встречаются совершенно разные культуры, представляющие разные страны, народы и континенты. Искусство – это то, что нас объединяет, то, что делает наш мир прекраснее и добрее», - сказала Лаура Ахметова.

Напомним, что в рамках фестиваля «Астана кештерi» состоится еще 3 концерта, которые безвозмездно подарят зрителям встречи с выдающимися казахстанскими и зарубежными исполнителями .

Фестиваль, ставший уже доброй традицией в культурной жизни страны, объединяет самые разнообразные жанры музыкального искусства и дает уникальную возможность самой широкой аудитории приобщиться к лучшим образцам мировой культуры.