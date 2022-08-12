Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Культура
Международный фестиваль "Эхо Азии" стартовал в Нур-Султане

В Нур-Султане проходит ежегодный международный XIII фестиваль циркового искусства «Эхо Азии». После двухлетнего перерыва из-за пандемии, лучшие артисты со всего мира собрались под куполом Столичного цирка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фестиваль зарекомендовал себя как один из самых престижных международных мероприятий циркового искусства, став визитной карточкой столицы. У жителей и гостей города есть возможность увидеть лучшие цирковые номера с участием, как молодых, начинающих, так и именитых артистов цирка со всего мира.

"Ежегодно международный фестиваль проходит в Нур-Султане при поддержке акимата города и управления культуры. Цель мероприятия – показать лучшие достижения искусства, пропаганда циркового искусства среди широких слоев населения, обмен опытом и развитие международных связей", – рассказывает режиссер Айгерим Тлегенова.

В этом году под куполом Столичного цирка будут выступать талантливые артисты из 13-ти стран мира, таких как: Беларусь, Венгрия, Вьетнам, Израиль, Италия, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Франция и Казахстан.

Среди участников фестиваля знаменитый воздушный эквилибрист Олег Спигин с номером в жанре "штейн-трапе".

Также в программе фестиваля: выступление именитых воздушных гимнастов из Франции и Вьетнама, известный казахстанский конно-акробатический ансамбль, виртуозные жонглеры, акробаты, канатоходцы, эквилибристы и самые лучшие клоуны мира.

Жюри будет оценивать качество номера по уровню актерской, хореографической, режиссерской работы.

Фестиваль откроется гала-шоу 12 августа и продлится 5 дней. Завершится феерическое шоу 14 августа. Тогда же станут известны имена победителей.

 

 

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