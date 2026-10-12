Международный фестиваль искусств завершился в Астане

В заключительный вечер оркестр под управлением белорусского дирижера Евгения Бушкова исполнил произведения Вивальди, Баха, Генделя и Марчелло

Фото: МКИ РК

XV международный фестиваль искусств «Астана кештері» прошел в «Астана Опера». Организатором выступил гуманитарный фонд DEGDAR, сообшает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фестиваль открыл концерт-трибьют Уитни Хьюстон в исполнении южноафриканской певицы Белинды Дэвидс. Специальным гостем вечера стал итальянский рок-певец Симоне Романато.

Во второй день прошла премьера программы Non-Stop OPERA. Девять солистов из театров Астаны, Алматы и Ташкента исполнили 11 сольных арий и 6 дуэтов из 12 опер, в том числе «Путешествие в Реймс» Джоаккино Россини и «Фальстаф» Джузеппе Верди. Оркестром дирижировал итальянец Этторе Пападиа. Постановку планируют включить в постоянный репертуар театра «Астана Опера».

В заключительный вечер оркестр под управлением белорусского дирижера Евгения Бушкова исполнил произведения Вивальди, Баха, Генделя и Марчелло. Вместе с оркестром выступили французский гобоист Жером Гишар, флейтист Ержан Кушанов и Государственное трио Казахстана FORTE TRIO.

«За 15 лет в фестивале приняли участие более тысячи артистов и собрались более 100 тысяч зрителей. «Астана кештері» – это долгосрочная инвестиция в развитие культурного кода нашей страны, расширение кругозора подрастающего поколения», – отметила директор гуманитарного фонда DEGDAR и фестиваля Лаура Ахметова.

Фестиваль «Астана кештері» знакомит казахстанскую публику с мировым музыкальным искусством и укрепляет международные культурные связи. В этом году он прошел в год 25-летия фонда DEGDAR.