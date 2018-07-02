Международный фестиваль культуры кочевников "Көшпенділер әлемі" станет ежегодным

Культура
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Международный фестиваль культуры кочевников "Көшпенділер әлемі", прошедший в минувшие выходные в Астане, станет ежегодным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Как отметили организаторы, фестиваль играет большую роль в сохранении традиций, истории, единения и духа наследия номадов. Поэтому мероприятие станет ежегодным, его планируется проводить в разных регионах Казахстана.

В этом году программа фестиваля состояла из показательных выступлений участников и музыкальных номеров исполнителей, которые являются частью наследия кочевников Великой степи. Команды Magyar Turan (Венгрия), Прото-болгарская школа выживания "Бага-Тур" (Болгария), Общественная организация "Военно-патриотический клуб", 1-й Башкирский конный полк "Любизар – Северные Амуры" (Башкирия), Ордугайская турецкая команда по историческому восстановлению (Турция), Sky Nomad (Кыргызстан), Sarbazrukhy (Казахстан) стали проводниками для зрителей в мир и культуру кочевой цивилизации.

Вниманию зрителей были представлены три исторических эпоса кочевников. В их числе – легенда о волшебных феях, которые спасли народных болгарских батыров, команды "Багатур"; легенда захвата крепости Османской империей турецкой команды; легенда о любви Медета и Айсулу, во время инсценировки которой казахстанская команда Sarbazrukhy продемонстрировала национальные игры "теңгеалу", "қызқуу" и "аудыраспақ".

Территория, где проходил фестиваль, была поделена на семь аулов, жителями которых стали отважные воины, меткие лучники, ловкие скакуны, лучшие ремесленники и музыканты культуры кочевников.

Сюрпризом для гостей фестиваля стали мастер-классы от знатоков по джигитовке, стрельбе из лука и другим элементам культуры кочевых племен.

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