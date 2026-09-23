Международный фестиваль состоится в Актау

События
Айман Аманжолова
корреспондент

С 25 по 27 сентября 2026 года в Актау пройдет международный фестиваль «Каспий — море дружбы», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата города Актау

В рамках фестиваля состоится международный конкурс эстрадного вокала, а также праздничный гала-концерт с участием звёзд казахстанской эстрады, посвящённый Дню города Актау.

Программа:

- 25 сентября — торжественное открытие международного фестиваля-конкурса эстрадного вокала «Каспий — море дружбы». Место: площадь «Амфитеатр», 15 микрорайон. Время: 19:00.

- 26 сентября — конкурсная программа фестиваля. Место: площадка «Скальная тропа», 4А микрорайон. Время: 17:00.

- 27 сентября — торжественное закрытие фестиваля-конкурса и праздничный гала-концерт, посвящённый Дню города Актау..

В числе приглашённых звёзд — Лукпан Жолдасов, Тамара Асар, Raim, Маржан Арапбаева и Жанар Дугалова.
Место: площадь «Амфитеатр», 15-й микрорайон. Время: 19:00.

#музыка #Актау #фестиваль

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