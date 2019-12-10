Международный канал сбыта краденых телефонов пресечен в Алматы

Департаментом полиции города совместно с прокуратурой Алматы пресечен крупный канал сбыта краденного имущества, передает Kazpravda.kz.
Основная фаза спецоперации полицейскими Алматы была проведена на таможенном посту "Кордай". При пересечении государственной границы Республики Казахстан оперативниками остановлена автомашина марки "Хонда" под управлением подданного Кыргызской Республики – гр.С. (1996 года рождения). В багажном отсеке автомобиля обнаружены сотовые телефоны различных наименований, без подтверждающих документов, без сим-карт, в количестве 45 штук.
"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст.196 ч.1 УК РК. Задержанный сообщил, что промышлять оптовым закупом в Алматы б/у сотовых телефонов по заниженной цене стал с лета этого года. Сотрудничал мужчина исключительно с одним "поставщиком" – гр.П., который является реализатором сотовых телефонов в алматинском торговом доме "Мега Тау". Как следует из показаний задержанного, он вместе с двумя соотечественниками еженедельно приезжал в Алматы и забирали с собой десятки смартфонов для дальнейшей реализации в городе Бишкек. Параллельно уже в Алматы при содействии бойцов спецподразделения был задержан реализатор – гр.П. (1989 года рождения), который дал признательные показания в скупке и дальнейшей реализации похищенных сотовых телефонов. При проведении обыска по его месту работы изъято 64 сотовых телефона", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Жанболат Зиадин.
В полиции также отметили, что прежде чем провести задержание основных фигурантов, процессуальным путем была собрана доказательная база их незаконной деятельности и приобщена к материалам уголовного дела.
"Задержанный водворен в ИВС. В ближайшей перспективе предполагается принятие мер по возврату краденых телефонов обратно в Алматы. Напомним, несколько лет назад нам удалось выявить на территории Кыргызстана более 100 мобильных устройств, похищенных ранее в нашем мегаполисе. В последующем они были возвращены истинным владельцам", – резюмировал Зиадин.
Основная фаза спецоперации полицейскими Алматы была проведена на таможенном посту "Кордай". При пересечении государственной границы Республики Казахстан оперативниками остановлена автомашина марки "Хонда" под управлением подданного Кыргызской Республики – гр.С. (1996 года рождения). В багажном отсеке автомобиля обнаружены сотовые телефоны различных наименований, без подтверждающих документов, без сим-карт, в количестве 45 штук.
"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст.196 ч.1 УК РК. Задержанный сообщил, что промышлять оптовым закупом в Алматы б/у сотовых телефонов по заниженной цене стал с лета этого года. Сотрудничал мужчина исключительно с одним "поставщиком" – гр.П., который является реализатором сотовых телефонов в алматинском торговом доме "Мега Тау". Как следует из показаний задержанного, он вместе с двумя соотечественниками еженедельно приезжал в Алматы и забирали с собой десятки смартфонов для дальнейшей реализации в городе Бишкек. Параллельно уже в Алматы при содействии бойцов спецподразделения был задержан реализатор – гр.П. (1989 года рождения), который дал признательные показания в скупке и дальнейшей реализации похищенных сотовых телефонов. При проведении обыска по его месту работы изъято 64 сотовых телефона", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Жанболат Зиадин.
В полиции также отметили, что прежде чем провести задержание основных фигурантов, процессуальным путем была собрана доказательная база их незаконной деятельности и приобщена к материалам уголовного дела.
"Задержанный водворен в ИВС. В ближайшей перспективе предполагается принятие мер по возврату краденых телефонов обратно в Алматы. Напомним, несколько лет назад нам удалось выявить на территории Кыргызстана более 100 мобильных устройств, похищенных ранее в нашем мегаполисе. В последующем они были возвращены истинным владельцам", – резюмировал Зиадин.