Международный молодежный форум Saraishyq Upgrade 2026 стартовал в Атырау

Платформа направлена на развитие профессиональных компетенций, поддержку инициатив и создание возможностей для обмена опытом между молодыми специалистами и экспертами

Фото: МКИ РК

В Атырау стартовал Международный молодежный форум Saraishyq Upgrade 2026. Площадка объединила более 300 молодых лидеров и активистов Казахстана, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Азербайджанской Республики и Грузии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В числе приглашенных экспертов – представители сфер маркетинга, коммуникаций, креативных индустрий, а также искусственного интеллекта и современных цифровых технологий.

В этом году работа форума организована по шести направлениям: кинематография, маркетинг, музыка, событийная индустрия, хореография и искусственный интеллект.

Двухдневная программа включает пленарную дискуссию, тематические сессии, лекции, практические занятия и мастер-классы.

В завершение форума состоится конкурс на лучший проект, направленный на поддержку молодежных инициатив. По итогам в каждом из шести направлений будет определен победитель, который получит грант в размере 500 тысяч тенге на реализацию своей идеи. Общий грантовый фонд конкурса составляет 3 млн тенге.



