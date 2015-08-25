Международный музыкальный фестиваль стартует в Узбекистане

Сегодня в Самарканде (Узбекистан) стартует юбилейный X Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" ("Мелодии Востока"). В нынешнем фестивале примут участие артисты и ученые-музыковеды из более чем 60 стран. По сложившейся традиции, выступления артистов будет оценивать авторитетное международное жюри, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Trend.az
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История фестиваля "Шарк тароналари" началась в 1997 году. Инициатором этого международного мероприятия выступил президент Узбекистана Ислам Каримов. С тех пор фестиваль проводится в Самарканде каждые два года, и его география и авторитет постоянно растут. В этом году на сцену фестиваля впервые выйдут музыканты из Португалии, Маврикия, Бутана, Коста-Рики, Мали, Перу и Эквадора.
Сегодня самаркандский фестиваль охватывает практически все континенты, является одним из самых престижных международных форумов и признан ЮНЕСКО крупнейшим фестивалем музыки Востока.
Организаторами фестиваля "Шарк тароналари" выступают министерство по делам культуры и спорта Узбекистана, Национальная телерадиокомпания, Союз композиторов Узбекистана и хокимият (исполнительная власть) Самаркандской области. Фестиваль проводится под эгидой ЮНЕСКО.
Основные конкурсные мероприятия пройдут в исторической части Самарканда – на площади Регистан, окруженной архитектурным ансамблем из трех медресе XV-XVII веков, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, участники фестиваля представят концертные программы на ряде выездных сцен в парках культуры и отдыха Самарканда, а также в районах области.
Также в дни фестиваля в Самарканде будут организованы выставки национальных музыкальных инструментов, изделий ремесленничества, исторических костюмов, проводиться творческие встречи и беседы с участниками.
В рамках фестиваля также традиционно проходит международная научно-теоретическая конференция. В этом году тема конференции – "Общность музыкальной культуры народов Востока". Для участия в ней приедут 20 ученых из 15 стран – музыковеды, критики, теоретики, чтобы обсудить проблему сохранения и развития многовековых музыкальных традиций народов мира.
Фестиваль "Шарк тароналари" продлится до 30 августа.