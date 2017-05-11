Международный музыкальный проект "Мен – қазақпын" стартует в Казахстане
В Казахстане запустят новый международный музыкальный проект "Мен – қазақпын". Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Kazpravda.kz.
Инициатором идеи конкурса выступил РТРК "Казахстан".
Возрастной ценз – 18-40 лет. В конкурсе могут принять участие исполнители народных песен на национальных инструментах: домбыра, кобыз, сырнай. Для начала необходимо отправить заявление об участии на электронный адрес организатора по месту жительства за 20 дней до старта отборов. Заявка должна включать в себя копию удостоверения личности, автобиографию, качественное фото в электронном варианте и список композиций для исполнения.
Отборочный этап начнется 5 июня в Алматы и Актобе и продолжится во всех регионах страны: 6 июля – в Талдыкоргане, 7 июля – в Уральске, 8 июля – Усть-Каменогорске, 9 июля – в Атырау, 10 июля – в Павлодаре, 11 июля – в Актау, 12 июля – в Петропавловске, 13 июля – в Кызылорде, 14 июля – в Костанае, 15 июля – в Шымкенте, 16 июля – в Кокшетау, 17 июля – в Таразе, 18 июля – в Караганде и 21 июля – в Астане. Он также пройдет и в Алтайской республике и Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая, где проживают многочисленные казахские диаспоры.
По словам главы АО РТРК "Казахстан" Ерлана Карина, на Алтае и и СУАР существует достаточно богатая музыкальная традиция и самые разные направления жанров, что в свою очередь раскроет большой пласт материала для изучения специалистами-культурологами.
Как отметил Абаев, проект не будет дешевым. "Я даже могу подарить вам заголовок: "Министр Абаев сказал, что он хочет, чтобы проект был дорогим". Если есть возможность, привлекайте спонсоров. Я абсолютно уверен, что наша национальная телекорпорация "Казахстан" потянет. И я хотел бы, чтобы они заплатили хорошие гонорары всем сотрудникам, которые будут привлечены в этот проект. Давайте не будем экономить на некоторых вещах. На таких вещах лучше не экономить! И дорого здесь не значит затратно, дорого означает качественно", – подчеркнул министр.
Пока телеканал рассчитывает на собственные ресурсы для проведения конкурса.
"О конечной стоимости проекта еще сложно говорить, но могу с уверенностью сказать, что это будет намного дешевле, поскольку мы решили, все-таки, обойтись без аутсорсинговых компаний. Я в этом плане очень сильно рассчитываю на потенциал нашего коллектива. И я уверен, что коллектив корпорации в силах реализовать такой масштабный мега-проект", – сказал Карин.