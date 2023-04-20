Международный опыт противодействия пыткам рассмотрен на конференции в Алматы

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В Алматы состоялась международная (для стран Центральной Азии) конференция на тему: «Предупреждение пыток и жестокого обращения: международные и европейские стандарты и передовой опыт».

На конференции, организованной Советом Европы совместно с Комиссией по правам человека при президенте Республики Казахстан, Генеральной прокуратурой Республики Казахстана и уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан, приняли участие европейские эксперты, действующие судьи, сотрудники прокуратур, академии правоохранительных органов и национальных правозащитных учреждений, адвокаты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители международных и отечественных неправительственных правозащитных организаций, гражданского общества.

С приветственным словом выступили генеральный прокурор РК Берик Асылов, председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев, уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев, посол Европейского Союза в Казахстане Кестутис Янкаускас, директор по координации программ сотрудничества Совета Европы Клаус Нойкирх, первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажилиса (Парламента) Республики Узбекистан Акмаль Саидов.

Открывая конференцию, председатель Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан Игорь Рогов отметил, что проблема пыток присуща многим странам мира.

Перед правоохранительными органами республики президентом Казахстана К. Токаевым поставлена задача полного искоренения пыток и жестокого обращения в нашей стране.

Нам надо системно бороться с этим злом, поэтому важно изучение европейских стандартов противодействия пыткам и другим видам жестокого обращения, а также обмен опытом с коллегами в данной сфере.

Далее председатель Комиссии по правам человека отметил, что запрет жестокого обращения и пыток - признанное фундаментальное право, включенное как в международные договоры по правам человека, так и в национальное законодательство практически во  всем мире. Конституции всех пяти стран Центральной Азии запрещают применение пыток и жестокого обращения при любых обстоятельствах и без каких-либо исключений.

Обеспечение на самом высоком уровне жесткой нетерпимости в отношении таких ситуаций, а также разработка эффективной превентивной нормативной правовой базы (включая эффективное расследование нарушений) в сочетании с эффективным обучением и процедурами предоставления возмещения жертвам, являются ключевыми компонентами устойчивого и долгосрочного решения.

Как отметил генеральный прокурор РК Берик Асылов в Казахстане принимаются системные меры по противодействию пыткам и другим недозволенным методам следствия.

В своем Послании народу Казахстана главой государства от 16 марта 2022 года поручено с января 2023 года расследовать уголовные дела о пытках исключительно прокурорам.

Разработана инструкция и методика расследования пыток, соответствующая принципам Стамбульского протокола.

В марте этого года в законодательство введено понятие жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, расширен круг субъектов этих преступлений.

Проводится оснащение камерами наблюдения «слепых зон» в помещениях органов уголовного преследования и исправительных учреждениях.

На сегодня прокуроры подключены к имеющимся системам и ведут онлайн-контроль.

Принимаются и другие меры для превенции пыток.

Артур Ластаев поделился с присутствующими о новеллах в законодательстве и своими планами по дельнейшей превенции пыток. 

К слову, при непосредственном участии офиса уполномоченного реализуется План первоочередных мер в области прав человека, что законодательно позволило:

предусмотреть отсрочку отбывания наказания при тяжелом заболевании осужденного;

увеличить срок пребывания ребенка с матерью с 3-х до 4-х лет в случае ее освобождения по отбытию наказания в течение года;

обеспечить раздельное содержание ранее судимых от впервые осужденных.

Также, по его мнению, превенция должна стоять в авангарде искоренения пыток. Поэтому следующим важным шагом является разработка специального закона о национальном превентивном механизме. Данный закон усилит уже имеющийся потенциал по сведению на нет этого негативного явления. Данную инициативу поприветствовал Подкомитет ООН против пыток и верховный комиссар УВКПЧ ООН во время их визита в марте т.г. в Казахстан.

В ходе конференции своим опытом поделились судьи Европейского суда по правам человека Лятиф Гусейнов, суда по административным правонарушениям Сербии Коста Митрович, Верховного суда Таджикистана Кенджазода Мухаммаджалолиддин.

Кроме того, с докладами выступили руководитель управления Секретариата и член Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) Борис Вудз и Карин Руани-Виммер, руководитель Департамента по правам человека, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Андреа Хубер, международные эксперты Эрик Сванидзе и Анатолий Мунтяну, заместитель председателя республиканской коллегии адвокатов Республики Казахстан Игорь Вранчев, директор Национального превентивного механизма по предупреждению пыток Офиса омбудсмена Польши Пшемыслав Казимирски, представители Генеральной прокуратуры, Национального центра по предупреждению пыток Республики Узбекистан Толибжон Умаров и Бакыт Рысбеков.

Участники конференции рассказали о передовых практиках расследования случаев жестокого обращения и пыток, а также роль судебных органов, прокуроров, адвокатов и различных правозащитных механизмов в решении этой проблемы.

С заключительным словом выступили руководитель отдела инноваций и развития Директората по правам человека Совета Европы Сергей Дикман и председатель Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан Игорь Рогов.

Участники конференции приняли итоговый документ, в котором отметили важность концентрации совместных усилий по искоренению всех форм пыток при участии, как государственных органов, так и правозащитных институтов для обеспечения международных стандартов в области прав человека, и дан ряд рекомендаций.

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