Международный символ миротворчества

– Первая «Премия за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность» нашла своего адресата. Нурсултан Назарбаев, инициировавший ее учреждение, предложил отметить вклад в миротворческий процесс Короля Иордании Абдаллы II. Казахстанцы поддерживают этот выбор, отдавая должное человеку, который многое сделал, чтобы избавить мир от войны, насилия и жестокости.Вручение премии является еще одним шагом на пути нашего государства, ратующего за безъядерный мир. Наша страна стала лидером глобального антиядерного движения, предложив избавиться от оружия массового поражения. Наш Президент не устает повторять, что любой локальный конфликт сегодня может вылиться в глобальную катастрофу. Это беспокойство легло в основу Манифеста «Мир. XXI век», с которым Нурсултан Назарбаев обратился к мировому сообществу, призвав быть бдительными и ответственными.Президент отметил, что международный терроризм перешел от единичных актов в отдельных странах к масштабной террористической агрессии против европейских, азиатских и африканских государств. Мы видим миллионный поток беженцев, уничтожение городов, исторических памятников, а ведь без знаний о прошлом у человечества нет будущего. Жаль, что обычным явлением стали экономические и информационные войны. Президент мудро напоминает: мир балансирует на острие «холодной войны», что несет губительные последствия.Искренняя тревога Главы государства за судьбу будущих поколений заставляет его искать новые подходы, которые позволят остудить горячие головы, заставить политиков быть ответственными за свои решения, остановиться и задуматься о последствиях бессмысленной гонки вооружений. Причем Нурсултан­ Назарбаев еще четверть века назад закрыл испытательный ядерный полигон, отказался от оружия массового уничтожения, показав на личном примере стремление к миру.После получения независимости наша страна проделала большой и очень сложный путь. Таких достижений мы не смогли бы добиться, оставшись ядерной державой. В Казахстане мирно сосуществуют несколько религий, проживает более сотни наций и народностей. Каждый из нас мечтает, чтобы дети жили в стране, где прочны традиции взаимоуважения, доб­рососедства, где ценят покой и уверенность в завтрашнем дне. В республике создан уникальный, эффективный механизм реализации национальной политики, доказавший свою состоятельность. Президент постоянно подчеркивает, что казахстанцы стали по-настоящему единым народом. Независимо от того, к какой нацио­нальности мы относимся, мы должны сохранить мир, дружбу и согласие. Именно это – наше главное богатство и достояние.– Символично, что инициатива и само учреждение «Премии за мир без ядерного оружия и глобальную бе­зопасность» произошли в год 25-летия независимости Казахстана и год 25-летия закрытия Семипалатинского ядерного полигона.Мало кто верил, что страна, обретшая независимость, может доб-ровольно отказаться от такого мощного инструмента устрашения и воздействия в политической игре. Однако наш Президент Нурсултан Назарбаев прежде всего исходил из интересов народа.Нам и так немало досталось за годы испытаний, проводившихся не только под землей, но и в воздухе. Их последствия еще сказываются на здоровье многих поколений. Жителей Атырауской области тоже коснулась эта беда – Азгирский ядерный полигон в Курмангазинском районе оставил тяжелый след на судьбах людей.Поэтому нам, как и всем казахстанцам, близки и понятны инициативы Главы государства по сохранению мира в столь неспокойное время. Страны, обладающие ядерным арсеналом, втягиваются в конфликтные ситуации, повсюду вспыхивают очаги террорис­тической угрозы. Но разве меры вооруженного подавления приносят желаемый итог, воцаряется ли мир там, где прошли танки и пролился огонь бомбардировок? Отнюдь...Поэтому так важно всем казахстанцам, всем мировым сообществам поддержать мирные инициативы, выдвигаемые Лидером нации. Решение о том, что первым удостоен «Премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность» Король Иордании Абдалла II, – не только знак признательности заслуг за вклад в деле налаживания мира на Ближнем Востоке, но и сигнал всем мировым политикам следовать такому примеру служения человечеству. Уверен, со временем эта награда станет международным символом борьбы за мир и глобальную безопасность.– Учреждение «Премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность» еще раз демонстрирует всему международному сообществу приверженность Казахстана политике мира и согласия. Это еще одна своевременная политическая инициатива нашего Президента Нурсултана Назарбаева в рамках последовательной работы, которую Казахстан проводит вот уже 25 лет, – с того самого дня и часа, когда всему международному сообществу возвестили о закрытии Семипалатинского ядерного полигона.Обладая на момент развала СССР четвертым по мощности ядерным потенциалом на планете, Казахстан, к удивлению многих, не стал использовать его в качестве инструмента силы. Манипуляции – недостойное занятие, с которого следует начинать отсчитывать новую историю суверенного молодого государства, решил тогда Нурсултан Назарбаев и обозначил стратегический вектор развития Казахстана как безъядерного и миролюбивого государства. И оказался прав.Основательность утверждения, что только обладание ядерным оружием является тем самым сдерживающим фактором и гарантом мира, вызывает сегодня, по крайней мере, сомнение. Усиление противостояния мировых держав, разрастание все новых очагов напряженности, угроза международного терроризма – все это делает мир хрупким и беззащитным перед новыми глобальными вызовами. В такой ситуации следует остудить горячие головы и еще раз указать на то обстоятельство, что судьба человечества не может зависеть от геополитических интересов ядерных держав.Я – актриса, и события, происходящие сегодня на международной арене, иначе как театром абсурда не назову. Это вызывает большую озабоченность и тревогу у всех здравомыслящих людей. И учреждение «Премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность» в нынешней ситуации должно послужить еще одним весомым аргументом в пользу непреложного постулата – только диалог на основе уважения интересов друг друга может стать залогом мирного сосуществования всего человечества. Это основа всех инициатив, выдвигаемых на международной арене нашим Президентом Нурсултаном Назарбаевым.Выступая с высокой трибуны ООН, Глава нашего государства объявил во всеуслышание, что вся система международного права сегодня попрана, резолюции и программные до­кументы всемирной организации не выполняются. Премия мира, учрежденная Казахстаном – страной, первой отказавшейся от ядерного оружия, должна стать ярким прецедентом, свободным от политической конъюнктуры.Первым и достойным обладателем премии стал Король Иордании Абдалла II. Его политическая воля и приверженность миру вызывают огромное уважение. Находясь в эпицентре региональных конфликтов и войн, Иордания с населением чуть более 9 миллионов человек приняла и разместила у себя более полутора миллионов сирийских беженцев, создавая им все условия для безопасного проживания. Его Величество Абдалла II придерживается той же принципиальной позиции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, что и Президент Нурсултан Назарбаев, создавший такую зону в Центральной Азии. Действия двух политиков должны послужить примером для всех глав больших и малых государств на пути установления мира на нашей планете. А построить такой мир можно только общими усилиями. Другой альтернативы мирному диалогу на этом пути нет. В этом я абсолютно уверена.– Хорошо известен факт, что Казахстан первым закрыл ядерный полигон под Семипалатинском. Такое решение привело к эффекту «домино». Вслед за нашей страной ядерные полигоны «заморозили» США, Франция, Китай. Казахстан также избавился от крупного арсенала атомного оружия и ядерных материалов, доставшихся в наследство от бывшего СССР.В этой далеко не полной цепочке инициатив учреждение «Премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопас­ность» стало логичным решением. Тем более что у Астаны есть все моральные основания для этого. Не зря же Казахстан на протяжении многих лет называют лидером в деле укрепления глобальной ядерной безопасности. Не стоит забывать, что ранее ООН по инициативе Казахстана учредила Международный день действий против ядерных испытаний.Любая премия призвана мотивировать людей. Аналогичное положение дел и с казахстанской инициативой. Она также должна поощрять политиков, ученых за вклад в построение безъядерного мира. Стоит отметить, что проблема актуальна поныне.Угроза ядерной войны до сих пор не снята. Это оружие остается в арсеналах крупных держав и совершенствуется. Как избавиться от него? Десятилетия «холодной войны» и период «затишья» после нее (который следовало бы назвать временем «застоя») показали, что в деле снижения ядерных рисков требуются политическая воля, усилия всех стран. Собственно, эти цели и преследует казахстанская антиядерная премия, призванная мобилизовать здоровые силы планеты.Король Иордании Абдалла II – первый лауреат казахстанской премии. Выбор не случаен. Ведь Ближний Восток, частью которого является Иордания, трудно назвать тихой гаванью. В последние годы здесь наблюдаются эскалация насилия и гонка вооружений, которая провоцирует ядерные амбиции у стран региона. При таком раскладе его будущее зависит от политической воли лидеров. Король Абдалла II делает многое, чтобы здесь была создана зона, свободная от ядерного оружия.С другой стороны, премия должна повысить не только престиж страны в мире, но и усилить роль Казахстана в деле ядерного разоружения. Не случайно нашу страну приводили в пример как государство, которое сумело извлечь преимущества из процесса ядерного разоружения. И если эта модель оказалась дееспособной в Казахстане, то, значит, она должна быть такой и в других частях мира.И наконец, премия – это сигнал, который Казахстан посылает остальной планете. Суть его состоит в том, что наша страна будет продолжать работу по снижению ядерных угроз. Тем более что это касается и других неядерных государств, которым для устойчивого развития необходимо построить эффективную безопас­ность.