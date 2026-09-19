Международный туристический форум «САЯХАТ 2026» проходит в Астане

Столица,Туризм
Дана Аменова
корреспондент

На сегодня в столице функционирует 317 отелей и мест размещения, способных одновременно принять более 18 тысяч человек

Фото: акимат Астаны

В Астане проходит международный туристический форум Kazakhstan Travel Forum «САЯХАТ 2026». На трехдневном мероприятии, посвященном теме «Туризм без рисков», представители государственных органов, турбизнеса, авиакомпаний и гостиничной сферы обсудили вопросы безопасного развития туризма, защиты прав путешественников и укрепления международного сотрудничества, cообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В мероприятии принимают участие специалисты государственных органов, представители туристического бизнеса, авиакомпаний и гостиничной сферы, а также международные партнеры, обсуждающие вопросы безопасного развития туризма. 17 сентября для участников форума была организована программа знакомства с туристической инфраструктурой столицы. В ее рамках прошли обзорная экскурсия по Астане и инфотур по гостиничным объектам.

Основной деловой день форума состоялся в Международном выставочном центре EXPO. Программа включает панельные дискуссии и экспертные сессии, встречи в формате B2B, презентации туристических продуктов, международную выставочную экспозицию и церемонию подписания соглашений.

В выставке в рамках форума принимают участие крупнейшие туроператоры Казахстана, туристические агентства из России, Кыргызстана, Узбекистана и нашей страны, авиакомпании, национальные туристические ведомства, международные отельеры, ассоциации и DMC-агентства.

Мероприятие состояло из четырех важных панельных сессий, в ходе которых эксперты туриндустрии обменялись мнениями по таким темам, как создание условий для взаимного гарантирования в сфере услуг, развитие приграничного сотрудничества в сфере туризма, эффективное взаимодействие туроператоров и турагентств, организованный туризм: тренд доверия через создание ответственного туризма, предупреждение и пресечение недобросовестной деятельности в туризме, урбанистика впечатлений и событийный туризм.

В ходе форума было подписано несколько соглашений и меморандумов, а также состоялись презентации новых продуктов и международных туристических направлений. Кроме того, были награждены победители конкурса «Лучшая туристическая деревня — 2026».

По словам участницы выставки из столицы, PR-специалиста Astana RedBus Tour Кымбат Маратовой, за 2 года с 2024 года услугами компании, организующей экскурсионные туры в Боровое и Астану, в столице воспользовались более 2 миллионов туристов.

«Мы работаем круглый год. Но, конечно, три летних месяца — это время наибольшего наплыва туристов. Зимой и весной к нам также приезжают туристы из разных регионов страны. В Астане гостей больше всего интересуют такие достопримечательности, как Национальный музей, монумент «Байтерек» и старая часть города, то есть правый берег — многие хотят прогуляться, в том числе, вдоль проспекта Республики. В среднем за год мы организуем экскурсии более чем для 100 тысяч туристов. В этом году мы запустили новый проект «Ночная Астана», который начинается в 20:00. Посетителей очень много, так как жители столицы в это время находят возможность отдохнуть после работы. Аудиогид составлен профессионально и транслирует информацию на 8 языках. Мы обновили его в связи с закрытием некоторых объектов. Всего на автобусе с 11:00 утра до 20:00 вечера мы проводим 5 экскурсий. Стоимость билетов для взрослых составляет 6000 тенге, для пенсионеров, многодетных семей, детей, а также инвалидов 2 и 3 групп цена билета — 3000 тенге. А для журналистов, людей старше 75 лет, инвалидов 1 группы и их сопровождающих проезд в автобусе бесплатный», — говорит она.

В прошлом году количество прибывших в Астану туристов увеличилось на 7% по сравнению с 2024 годом и составило 1 604 825 человек. Из них 380 301 человек — иностранные туристы, а 1 224 524 человека — внутренние туристы.

В топ-5 стран, откуда в столицу прибыло больше всего гостей, вошли Россия, Китай, Турция, Германия и США. На сегодня в Астане функционирует 317 отелей и мест размещения, способных одновременно принять более 18 тысяч человек.

«Мы занимаемся развитием туризма в Астане, в этом направлении у нас работают несколько департаментов. Наши страницы в социальных сетях, где можно получить информацию обо всех туристических объектах столицы, открыты для всех. В целях информирования у нас открыты 2 киоска: в аэропорту и у подножия монумента «Байтерек». Сразу после выхода из самолета туристы могут прийти туда и бесплатно получить специальные буклеты и туристические карты на казахском, русском, английском и китайском языках, чтобы узнать о достопримечательностях города, отелях, общественном транспорте, который туда ходит, и получить другую информацию. С начала года услуги были оказаны более чем 10 тысячам таких туристов, при этом свыше 70 процентов из них — иностранные гости. В их числе преобладают туристы, прибывающие в Астану из России, Германии и Китая. В целом за год мы обслуживаем 20 тысяч туристов. Иностранцев чаще всего интересует посещение большой Главной мечети, монумента «Байтерек», Национального музея и музея на вокзале «Нұрлы жол», — рассказывает представитель ТОО «Astana Tourism» Рауан Ахметов.

19 сентября форум продолжится в Центральном парке Астаны городским праздником в рамках концепции «Туризм — дело каждого». Для жителей и гостей столицы будут организованы забег, гастрономический фестиваль, спортивные и семейные мероприятия, а также культурная программа.

#Астана #акимат #туризм #форум

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