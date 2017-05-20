Спорт
Международный турнир по боксу памяти генерала армии Нурмагамбетова стартовал в Астане
В Астане стартовал традиционный международный турнир по боксу памяти Халық Қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана, генерала-армии Сагадата Нурмагамбетова, сообщает Kazpravda.kz.

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В этом году в турнире принимают участие свыше 130 боксеров из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии и Малайзии.

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Турнир Сагадата Нурмагамбетова ранее выигрывали многие известные мастера кожаной перчатки. Среди них два самых титулованных боксера в истории казахстанского бокса, победители Олимпийских и Азиатских игр, чемпионы мира и Азии Серик Сапиев и Данияр Елеусинов, а также трехкратный участник главных стартов планеты, чемпион мира Биржан Жакипов, которые в текущем году стали почетными гостями соревнования.

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"Турнир памяти генерала Нурмагамбетова внесен в единый календарь спортивно-массовых мероприятий Республики Казахстан наряду с другими престижными турнирами, проводимыми в нашей стране. В следующем году это соревнование мы намерены провести в рамках чемпионата мира среди военнослужащих", – отметил председатель спортивного комитета – начальник ЦСКА МО РК, подполковник Расул Меирманов.

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В свою очередь, известный арбитр, ныне являющийся начальником штатной команды ЦСКА по боксу, Берикбол Касымханов рассказал о составе сборной боксеров ЦСКА.

"На данном турнире мы представлены полным составом, во всех десяти весовых категориях. Ежегодно армейские боксеры выигрывают медали турнира, не должны остаться наши военнослужащие без наград и в этот раз", – сказал Касымханов.

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Депутат Мажилиса Парламента Серик Сапиев заявил, что турнир Нурмагамбетова для него едва ли не самое значимое соревнование в карьере.

"Данный турнир является хорошим трамплином для молодых спортсменов. В свое время я сам выступал здесь за ЦСКА, затем в 2004 году выиграл Чемпионат Мира среди военнослужащих, все это помогло мне пробиться в Национальную сборную Казахстана. 12 лет отдал службе в рядах Вооруженных сил, и до сих пор считаю себя армейцем", – рассказал Серик Сапиев.

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Финалы международного турнира состоятся 23 мая.

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