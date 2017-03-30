Международный турнир по дзюдо пройдет в Алматы

В Алматы состоится международный турнир по дзюдо на призы почетного президента Федерации дзюдо Бекета Махмутова, передает Kazpravda.kz
Турнир пройдет с 22 по 23 февраля. В соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из разных стран. К участию в состязаниях допускаются юниоры 1997–1999 годов рождения.
Бекет Махмутов является Почетным президентом республиканской Федерации дзюдо. В период с 2009 по 2013 год возглавлял отечественную федерацию дзюдо, а также был вице-президентом Азиатского союза дзюдо.