Международный турнир по художественной гимнастике пройдет в Астане

Спорт,Столица

Вход для зрителей свободный

Фото: акимат Астаны

В Астане 17–18 октября состоится ежегодный международный турнир по художественной гимнастике ALEM CUP 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Qazaqstan» и соберут около 400 участниц из Казахстана, России, Кыргызстана, Китая и Объединённых Арабских Эмиратов. В течение двух дней на одной площадке выступят гимнастки разных возрастных категорий и уровней подготовки, в том числе представительницы всех регионов Казахстана.

«Для нас большая честь, что Астана уже четвёртый год принимает международный турнир по художественной гимнастике такого масштаба. В прошлом году соревнования проходили в формате Гран-при. В этом году мы ожидаем около 400 участниц из пяти стран, включая спортсменок из всех регионов Казахстана. Для юных гимнасток это прекрасная возможность продемонстрировать своё мастерство, получить ценный соревновательный опыт и проявить себя на международной арене», — отметила представитель Международной академии художественной гимнастики «ALEM» Асем Бакытжановна.

Турнир направлен на популяризацию художественной гимнастики, поддержку перспективных спортсменок, повышение уровня спортивного мастерства и развитие международного сотрудничества.

Соревнования будут проходить 17 и 18 октября ежедневно с 08:00 до 23:00 в спортивном комплексе «Qazaqstan» по адресу: проспект Туран, 59. Вход для зрителей свободный.

Также будет организована прямая трансляция турнира, ссылка на которую будет опубликована дополнительно. Организатором мероприятия выступает Международная академия художественной гимнастики «ALEM» при поддержке акимата Астаны и Управления физической культуры и спорта города.

#турнир #гимнастика

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