Международный турнир по теннису на Кубок Президента проходит в Астане

Фото Айдара УТЕШЕВА
С 27 июля по 2 августа в столице Казахстана проходит XVIII Международный турнир по большому теннису серии Challenger ATP и ITF Women’s на Кубок Президента, передает корреспондент Кazpravda.kz
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Ставший ежегодным турнир вновь собирает в Астане лучших теннисистов мира. Общий призовой фонд турнира составляет $100 000 США. Кроме того, победители получат заветный трофей – стеклянный кубок весом 8 кг.
"Мы уверены, что этот кубок станет олицетворением нашей страны, нашего развития, успехов в спорте и, конечно же, наших теннисистов, и особенно молодежи", – подчеркивает исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев.
Он отметил, что кубок является переходящим, что дает возможность обрести турниру свои традиции.
"Мы разработали дизайн, где есть наши символы Казахстана, где есть глубокая цель и смысл. На кубке будет гравировка, где будет указан год и имя победителя", – пояснил Доскараев.
За возможность вписать свое имя в историю тенниса в Астану приехали порядка 70 теннисистов из 20 стран мира. Организаторы отмечают большое количество профессионалов, как среди мужчин, так и среди женщин.
"В нашем турнире мы увидим возвращение в профессиональный тур Ксении Первак. Она перенесла операцию на мениск. Ее можно назвать фавориткой соревнований", – рассказывает исполнительный директор ФТК.
Также среди претенденток он выделил имена лидера сборной России до 18 лет Вероники Кудерметовой и Ксении Палкиной из Кыргызстана.
"Конечно, есть и много других спортсменок, которые показывают хороший результат на мировом уровне. Но в первую очередь мы заостряем внимание на наших теннисистках, в которых вселяем уверенность, что и они могут "выстрелить". Даже не являясь фаворитками, будучи менее опытными, – в теннисе все возможно, так что надо выходить играть и выкладываться на сто процентов. Тогда они смогут добиться успеха", – сказал Диас Доскараев.
Кроме взрослых, в рамках "Кубка Президента" по традиции пройдет детский теннисный турнир среди детей до 12 лет Astana Masters 12&under President’s Cup.
Важность такого дополнения к соревнованиям отмечают и сами спортсмены.
"Мы чувствуем, что дети смотрят на нас, так же как мы когда-то смотрели на старших. Будем отдавать себя на 100 процентов и выигрывать", – подметил член национальной сборной Казахстана Роман Хасанов.