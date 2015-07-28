Международный турнир по теннису на Кубок Президента проходит в Астане

Спорт
1764
Айдар Утешев
Фото Айдара УТЕШЕВА
С 27 июля по 2 августа в столице Казахстана проходит XVIII Международный турнир по большому теннису серии Challenger ATP и ITF Women’s на Кубок Президента, передает корреспондент Кazpravda.kz.

Ставший ежегодным турнир вновь собирает в Астане лучших теннисистов мира. Общий призовой фонд турнира составляет $100 000 США. Кроме того, победители получат заветный трофей – стеклянный кубок весом 8 кг.

"Мы уверены, что этот кубок станет олицетворением нашей страны, нашего развития, успехов в спорте и, конечно же, наших теннисистов, и особенно молодежи", – подчеркивает исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев.

55b74eeda95451438076653.jpg

Он отметил, что кубок является переходящим, что дает возможность обрести турниру свои традиции.

"Мы разработали дизайн, где есть наши символы Казахстана, где есть глубокая цель и смысл. На кубке будет гравировка, где будет указан год и имя победителя", – пояснил Доскараев.

За возможность вписать свое имя в историю тенниса в Астану приехали порядка 70 теннисистов из 20 стран мира. Организаторы отмечают большое количество профессионалов, как среди мужчин, так и среди женщин.

"В нашем турнире мы увидим возвращение в профессиональный тур Ксении Первак. Она перенесла операцию на мениск. Ее можно назвать фавориткой соревнований", – рассказывает исполнительный директор ФТК.

Также среди претенденток он выделил имена лидера сборной России до 18 лет Вероники Кудерметовой и Ксении Палкиной из Кыргызстана.

"Конечно, есть и много других спортсменок, которые показывают хороший результат на мировом уровне. Но в первую очередь мы заостряем внимание на наших теннисистках, в которых вселяем уверенность, что и они могут "выстрелить". Даже не являясь фаворитками, будучи менее опытными, – в теннисе все возможно, так что надо выходить играть и выкладываться на сто процентов. Тогда они смогут добиться успеха", – сказал Диас Доскараев.

Кроме взрослых, в рамках "Кубка Президента" по традиции пройдет детский теннисный турнир среди детей до 12 лет Astana Masters 12&under President’s Cup.

Важность такого дополнения к соревнованиям отмечают и сами спортсмены.

"Мы чувствуем, что дети смотрят на нас, так же как мы когда-то смотрели на старших. Будем отдавать себя на 100 процентов и выигрывать", – подметил член национальной сборной Казахстана Роман Хасанов.

55b74f5cec0401438076764.jpg

Популярное

Все
Спорт споткнулся о тендер?
А ведь могли решить на месте
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
В погоне за экономией средств в одной из школ Актау детям в столовой не меняли стаканы
«Арлан» в погоне за «Хумо»
Алексею не было равных
Информацию блогеров перепроверяем в газете
Трудовая миграция: плюсы и минусы
Партия аграриев поддержала литераторов страны
Ни расшириться, ни повысить зарплату
Невозможные возможности
«Дариға, дәурен!» – горечь утраты
О Турции
…Дело рук самих утопающих
Картины Репинки здесь ждали
ИКАО приводит Казахстан в пример для стран без выхода к морю
Только в рамках закона
Спросят про закредитованность населения
Пример трудолюбия и патриотизма
Тренинги для дебоширов
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Приказ выше кодекса?
Где лечить, куда госпитализировать?
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
Водопровод, да не тот…
УЕФА объявил страны, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Сотрудники невидимого фронта
Пусть лучше украдут?
Путевка в Высший дивизион
Глава Сената побеседовал с участниками съезда лидеров мировых религий
Горизонты для дронов
Никогда не опускать руки
Секретарь Совбеза встретился с генеральным секретарем ОДКБ
Аким Кызылординской области доложил Токаеву о развитии региона
Город что пастбище
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

Прямая трансляция матча Казахстана с Финляндией в отборе на…
Травмированного Роналду заменили после нападения фаната в м…
Спорт споткнулся о тендер?
«Арлан» в погоне за «Хумо»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]