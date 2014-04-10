Межэтнический диалог – гарант единства

В 90-е годы прошлого столетия внимание нашего общества фокусировалось на вопросах и проблемах практики национального строительства, языковых и этнокультурных процессах, то есть наполнении суверенитета реальным содержанием. Принимались и утверждались государственные символы страны, разрабатывались программы по возрождению казахского культурного наследия и переселению соотечественников, волею судьбы разбросанных по всему евразийскому континенту.

В результате осмысления первого собственного опыта, появившегося на фоне событий на постсоветском и в мировом пространстве, пришло глубокое понимание, что непременным условием успешного становления нацио­нальной идентичности является межэтническое единство и согласие всех народов, населяющих Казахстан. Более того, межэтническое единство и внутриполитическую стабильность руководство Казахстана определило важнейшим гарантом устойчивого развития страны. Поэтому подчеркну, что тем положительным результатам, которых удалось достичь за годы независимости, мы обязаны отечественной модели межэтнического и межконфессионального единства и согласия. Об этом неустанно говорит главный инициатор и гарант этой модели – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во всех своих статьях, обращениях и программных заявлениях.

Ключевые принципы и механизмы казахстанской модели не есть нечто застывшее или искусственно привнесенное. Об этом свидетельствуют традиции согласия на казахстанской земле, которые имеют свою славную историю. Тем не менее невозможно бесконечно апеллировать к памяти и историческим традициям дружбы народов, когда на сцену выходит молодое поколение, которое уже не связывает коллективистская идеология советского времени или вера в идеалы коммунистического прошлого, объединявшая в свое время советских людей.

22-летняя история независимого и успешного развития Казахстана наглядно демонстрирует, что государство своевременно реагирует на вызовы, способные создать угрозу межэтнической и межконфессиональной стабильности. Руководство государства гибко реагирует на внутренние трансформации общественного сознания и геополитические реалии усложняющегося внешнего мира. При этом неизменность курса национальной политики опирается на объективные реалии – полиэтнический состав нашего общества. Сердцевиной фундаментальной установки национального строительства стала не только возможность для каждой этнической группы сохранять свою культуру и язык, но и развивать их в процессе межэтнического диалога и взаимодействия. Так возникла идея создания Ассамблеи народа Казахстана, которая была впервые высказана Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в декабре 1992 года на первом Форуме народа Казахстана.

Постоянное обновление методологии и коррекция задач национального строительства, поставивших во главу единство судьбы и будущего полиэтничного народа нашей страны, отра­зились в переименовании Ассамблеи народов в Ассамблею народа Казахстана, а национально-культурных центров – в этнокультурные объединения. Тем самым государство провозгласило курс на формирование единой национальной идентичности представителями всех этнических групп Казахстана.

Взвешенная и мудрая политика Президента Нурсултана Назарбаева позволяет удерживать в рамках государственных задач процессы политизации этнокультурной и межэтнической проблематики. На ярких примерах сегодняшнего дня мы видим, что вопросы национальной политики и межэтнических отношений продолжают «бросать вызов» всем постсоветским странам, особенно таким полиэтническим и мультикультурным, как Россия, Украина или Кыргызстан.

Поэтому нельзя не учитывать, что казахстанская модель межэтнического согласия при всей своей эффективности требует постоянного обновления, переосмысления основных подходов и принципов. Необходимо также учитывать, что социальная практика казахстанского общества находится в непрерывном взаимодействии с различными факторами, а потому требует совместного гражданского противостояния чужеродной идеологии, вирусам сепаратизма и экстремизма, захлестнувшим постсоветское и мировое пространство. Этот феномен крайне актуален, особенно в свете последних украинских событий и религиозной ситуации в мире.

В связи с этим поиск объединяющих мотивов в межэтническом взаимодействии становится главной задачей нашего государства, казахской культуры и языка, претендующих на статус интегрирующей и консолидирующей силы. Для казахстанцев такой главной идеей, необходимой для осуществления стратегических задач страны, стала отечественная модель межэтнического единства и согласия.

Мухтарбек ШАЙКЕМЕЛЕВ, заведующий отделом политологии Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, доктор философских наук