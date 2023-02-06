Первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии пройдет в Туркестане

В городе Туркестане пройдет первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"9-10 февраля 2023 года в городе Туркестане состоится первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии.

Мероприятие проводится в рамках реализации достигнутых договоренностей по итогам четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в июле 2022 года в городе Чолпон-Ате. В предстоящем форуме планируется участие спикеров и депутатов законодательных органов государств Центральной Азии", – отметил Смадияров на брифинге в ведомстве.

По его словам, проведение межпарламентского форума даст возможность запустить процесс создания дополнительной платформы для укрепления межгосударственного сотрудничества по линии законодательных органов стран ЦА. По итогам форума планируют принять Туркестанскую декларацию.