Политика
МФ РК совместно с МТСЗН РК планируют разработать новый проект закона о самозанятых
Жанат Тукпиев
Министерство финансов  РК совместно с Министерством труда и социальной защиты РК начали разработку нового проекта закона о самозанятых. Об этом на расширенном заседании коллегии МФ РК сообщил заместитель премьер – министра РК Ерболат Досаев, передает корреспондент  Kazpravda.kz.

"Вопрос по вовлечению самозанятых и неформально занятого населения страны - это касается вопросов снижения уровня теневой экономики. Этотакже касается вопроса и налогового администрирования. МФ РК, кроме конечно Минтруда занимает особое место в этой линейке государственного органа. Мы совместную работу начали. Я думаю, что в скором времени Минтруда разработает новый проект закона по поручению Президента о самозанятых. В том числе и предусмотрены и вопросы стимулирования для того, чтобы мы могли хотя бы сначала поставить на учет, а далее уже их ввести", - сказал Досаев.

Кроме того, по мнению Ерболата Досаева каждый казахстанец должен находиться в поле зрения всего того, что связано с налогами.

"К сожалению, мы под благой идеей выпустили 700 тысяч тенге ежегодного дохода. Часть граждан в лице индивидуальных предпринимателей и сами граждане оказались вне зоны нашего внимания и контроля. Мы предварительно обсуждали с НПП "Атамекен" и должны этот вопрос вернуть. Я считаю, что каждое юридическое лицо, каждый гражданин нашей страны должен находиться в поле нашего зрения, внимания и особенно связанного с налогами. Если граждане просят и социальную поддержку, и те блага, которые закреплены в конституции, для этого надо, чтобы они активно участвовали в жизни государства. Самое главное участие – это платить налоги", - заключил Досаев.


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