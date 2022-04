МФЦА и Ханчжоуский Технопарк договорились о сотрудничестве

С 3 по 5 ноября проходит визит делегации Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) во главе с управляющим Кайратом Келимбетовым в Китай. Во время посещения Ханчжоуского индустриального парка электронной коммерции (Технопарк) между МФЦА и Технопарком был достигнут Меморандум о сотрудничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МФЦА.Казахстанская делегация также приняла участие в работе ежегодной конференции Learning Lessons as Retrospect and Prospect, организованной Фондом финансового образования "Хунжу", исследовательским институтом в области финансов и юриспруденции Шанхая (SIFL) и обновленным Бреттон-Вудским комитетом в Шанхае.В ходе визита в Пекин состоялись переговоры с Чэнь Юанем, заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая – председателем исследовательского центра по планированию развития Шелкового пути. Названный Центр создан в рамках реализации инициативы "Один пояс – один путь".Во время встречи стороны обсудили вопросы лицензирования, регулирования и формирования нормативно-правовой базы финансовых центров, а также пути взаимодействия и привлечения банковских учреждений КНР к осуществлению деятельности на территории МФЦА.Кроме того, управляющий МФЦА встретился с президентом компании Jumore Лу Хунсяном и обсудил вопросы развития финансовых технологий и финансовых инструментов, а также эффективного сотрудничества в области создания платформы для взаимодействия между финансовыми учреждениями двух стран. По итогам переговоров, в целях осуществления обмена опытом и знаниями в области развития рынка финансовых технологий, обмена информацией в сфере изучения и исследований рынка финансовых технологий, стороны подписали Меморандум о сотрудничестве.В рамках участия в ежегодной конференции Learning Lessons as Retrospect and Prospect в Шанхае Келимбетов выступил в основной панельной сессии, где обсуждались вопросы развития китайской экономики, конфликтов между долгосрочными реформами и краткосрочными программами развития, необходимости дополнительного импульса для экономики Китая и его влияния на экономику других стран, а также существующих экономических барьеров и направления реформ.Продолжая диалог между МФЦА и Шанхайской фондовой биржей (ШФБ) по дальнейшему развертыванию взаимоотношений, проведена встреча с президентом ШФБ Хуан Хунюанем. Стороны совместно работают над созданием конкурентоспособной фондовой биржи МФЦА, содействующей развитию рынка капитала региона и укреплению отношений стратегического партнерства между РК и КНР.