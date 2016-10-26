МФЦА стал партнером IFFO при правительстве Гонконга

Международный финансовый центр "Астана" стал партнером Бюро по финансированию инфраструктурных проектов (IFFO) при Правительстве Специального административного района (САР) КНР Сянган (Гонконг), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МФЦА.
Как пояснили в финцентре, в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь" САР Сянган планирует развернуть крупномасштабное финансирование путем организации платформы по предоставлению комплексных финансовых услуг компаниям и корпорациям, инвестирующим в инфраструктурные проекты вдоль экономического пояса Шелкового пути. С этой целью 4 июля было создано Infrastructure Financing Facilitation Office – Бюро по финансированию инфраструктурных проектов (IFFO) при HKMA.
В сентябре МФЦА и правительство САР договорились о сотрудничестве.
"Для участия в инициативе КНР по формированию и продвижению новой модели международного сотрудничества и развития, укреплению действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур руководство МФЦА приняло предложение Управления денежного обращения САР Гонконга стать партнером вновь созданной площадки IFFO. О партнерстве было объявлено сегодня, 26 октября, в ходе семинара на тему "Private
Participation
In
Infrastructure
Project
Finance
In
Emerging
Markets", который прошел в Сянгане с участием руководителей международных финансовых организаций.
"Данное партнерство открывает новые возможности не только для МФЦА, но и для всего Казахстана в целом, так как, по предварительным оценкам, мегапроект "Один пояс, один путь" охватит порядка 60 стран мира, общей численностью населения более 4 млрд человек и с ВПП около $2 трлн, что, в свою очередь, составляет 62% и 29% от общемировых показателей", – отмечает МФЦА.
Список новых партнеров IFFO объявил Директор IFFO – заместитель Главного исполнительного директора НКМА Эдди Юе. Он отметил, что платформа IFFO была создана путем привлечения партнеров из страхового, банковского и правового секторов, а также международных деловых советов и корпораций. По его словам, теперь с добавлением новых партнеров IFFO обретает больше возможностей для осуществления своей деятельности. Эдди Юе заявил о готовности гонконгской стороны приступить к изучению сфер сотрудничества соответствующих функциям IFFO таких, как обмен информацией, наращивание потенциала, развитие рынков и видов продукции, содействие процессам инвестирования с целью создания выгодных условий для инфраструктурного финансирования, в особенности на развивающихся рынках.