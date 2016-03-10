​«Мәңгiлiк Ел» – поезд социального назначения

– Амиржан Каирович, каковы основные цели акции «Поезд «Мәңгiлiк Ел»?

– В нынешнем году мы отмечаем 25-летие Независимости Казахстана. Именно этой дате и посвящена акция. Но главной целью является популяризация общенацио­нальной идеи «Мәңгiлiк Ел», укрепление единства народа, консолидация общества вокруг политики мира и согласия Главы государства. Елбасы подчеркивает, что главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют фун­дамент будущего нашей страны, взяты не из за­облачных теорий, а из опыта Казах­станского пути, выдержавшего испытание временем. Ну а эта работа всегда должна подкрепляться реальной социальной поддержкой населения. Поэтому наряду с учеными в состав поезда включены эксперт­ные группы ряда министерств и ведомств, которые решают вопросы социального блока и не только.

– Что можно сказать об итогах работы поезда за прошедшее время?

– Мы преодолели уже больше половины пути. Побывали в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. За это время за помощью и консультациями в общей сложности обратились около 30 тысяч человек, из них более 12 тысяч обращений было к врачебной бригаде, в составе которой лучшие врачи республиканских клиник, прошедшие специализацию за рубежом, имеющие ученые степени и высшие категории. С каждой остановкой убеждаюсь, что такие общереспубликанские акции, как «Поезд «Мәңгiлiк Ел», нужны населению. Благородная миссия таких акций актуальна и понятна каждому. Люди охотно идут на встречи с нами.

Помимо решений своих социальных, правовых, медицинских проблем многие приходят в Общественную приемную совета общественного согласия просто поговорить по душам о будущем Казахстана, дают полезные советы и рекомендации. А они, если обобщить, самые простые и в то же время сокровенные: надо беречь единство, мир и согласие в единой казахстанской семье, воспитывать и направлять на верный путь молодежь, честно трудиться на благо своей семьи и государства. Общенациональная патриотическая идея «Мәңгiлiк Ел» Главы государства воспринимается казахстанцами с пониманием и доверием. И сегодня наша общая стратегически важная задача – сохранить наследие мира и согласия, которое культивировалось на протяжении тысячелетий, для будущих поколений.

– Можно рассказать подробнее о работе? Какие специалисты входят в состав делегации поезда?

– Состав команды поезда очень представительный, около 100 человек. Главное внимание уделялось решению проблем социального блока в регионах и особенно на окраинах. Поэтому я называю наш поезд еще и социальным. Помимо представителей Министерства здравоохранения и социального развития РК с населением встречаются бригады министерств юстиции, финансов, сельского хозяйства, образования и науки, по инвестициям и развитию РК, а также НПП «Атамекен», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Казагрофинанс» и ряда других ведомств. Это ведущие специалисты, начальники управлений республиканского уровня, компетентные решать самые насущные проблемы населения. Присутствие на встречах руководителей региональных служб позволяет ряд вопросов решить на месте.

На приеме у врачей нередко бывают дети и взрослые с тяжелыми формами заболеваний. В этих случаях врачи республиканских клиник выписывают им направления в Астану или Алматы, назначают дату прибытия, а затем встречают их и продолжают лечение. Это и есть реальная помощь людям, которым порой тяжело выехать на прием к специалистам высокого уровня за пределы области.

Хочу еще раз подчеркнуть, что основная нагрузка выпадает на представителей Министерства здравоохранения и социального развития, которые составляют большинство нашего коллектива – 30 человек. И это несмотря на то что по рес­публике курсируют поезда «Саламатты Қазақстан», «Денсаулық», «Жәрдем» со всем необходимым оборудованием.

Или же возьмем вопросы развития малого и среднего бизнеса. Многие желают открыть новое дело или развить далее уже имеющийся бизнес за счет государственных программ поддержки предпринимательства. Но не всем это удается. Чаще тормозом на пути становятся банки второго уровня, которым выгодней, чтобы люди брали потребительские кредиты под более высокие проценты. Тут в дело вмешиваются эксперты и консультанты НПП «Атамекен», управляющего холдинга «Байтерек» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», которые помогают предпринимателям на месте, а нерешенные проблемы рассматривают уже на республиканском уровне. Примерно так работают и другие.

Через каждые 10–12 дней бригады министерств и ведомств подвергаются ротации, но на уровень специалистов это не влияет. Есть несколько человек, которые пройдут маршрут от начала до конца, финишируя в Алматы 18 марта 2016 года.

Поезд двигается в основном по ночам. Для каждого из нас он стал домом, а купе – квартирой. Работники АО «Пассажирские перевозки» Национальной компании «Қазақстан темір жолы» постарались создать нам хорошие, почти домашние условия.

– Хотелось бы вернуться к общенациональной патриотической идее «Мәңгiлiк Ел». В каких формах и методах воплощается идеологическая работа?

– В общественную приемную АНК и совета общественного согласия, являю­щимися главными идеологическими площадками, включены видные ученые, члены совета АНК, представители РГУ «Общественное согласие», ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана», под эгидой которого, собственно, и была организована эта акция. В состав общественной приемной по ходу движения поезда включаем видных общественных деятелей и ученых того или иного региона, членов совета и научно-экспертного совета АНК, специалистов по делам религий и религиозным течениям, председателей совета матерей, руководителей этнокультурных объединений.

Назову несколько фамилий – это член АНК, профессор ЕНУ им. Л. Гумилева Казбек Казкенов, руководитель службы РГУ «Общественное согласие» при Президенте РК Нурбек Шаяхметов, член АНК, председатель кыргызского этнокультурнрого объединения Шавкат Исмаилов, исполнительный директор ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Елдар Катенов, директор ассоциации «Центры исследования религий», член АНК Юлия Денисенко, председатель молодежного крыла армянской общины «Эребуни», член совета общественного согласия Костанайской области Рач Мартиросян, заместитель председателя АНК Актюбинской области Жолдас Нуршин, начальник управления по кадровой и социальной работе АО «НК «Қазақстан темiр жолы» Руслан Барбасов и многие другие. Хотелось бы поблагодарить их за плодотворную со­вместную работу.

В каждом городе или селе мы читаем лекции, проводим «круглые столы», брифинги, беседы, расширенные советы с участием членов Ассамблеи народа Казахстана, представителей неправительственных организаций, этнокультурных и молодежных объединений. Через них мы стараемся показать, что общенациональная идея «Мәңгiлiк Ел» является надежной основой устойчивого развития Казахстана, а мир и согласие в нашем общем доме, в котором проживают более 130 этносов, – залогом всех наших побед.

Через молодежные объединения и наших славных ветеранов мы и проводим работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Между прочим, наши ветераны и аксакалы приходят к нам на прием больше с советами, пожеланиями и рекомендациями, нежели с жалобами или проблемами. А представители этнокультурных объединений едины во мнении, что всем этносам, проживающим в Казахстане, надо изучать казахский язык и больше внимания уделять этому вопросу с детского сада. Важно, чтобы казахстанцев узнавали в мире по государственному языку. Такие встречи повсеместно проходят в домах дружбы, которые сегодня имеются не только в крупных городах, но и в районных центрах и моногородах.

В том, что общенациональная идея «Мәңгiлiк Ел» близка каждому казах­станцу, мы убеждаемся на каждой остановке. Благородная миссия поезда получила одобрение по всей республике. Благодаря средствам массовой информации, прежде всего телеканалу «Казахстан», республиканской газете «Казахстанская правда», региональным телеканалам и газетам, о нашей работе знают во всех уголках страны.

Приятно, что нас тепло встречали не только на запланированных остановках. К примеру в Атырауской области, по пути следования поезда нас встречали небольшие делегации в национальных одеждах с шарами, флажками, плакатами, шубатом и баурсаками. Несмотря на короткие остановки на полустанках, жители некоторых сел сумели встретиться с представителями поезда, изложить свои житейские проблемы, и они тоже были взяты на контроль. А в основном люди желали нам плодотворной работы и счастливого пути. Они знают, что только в сильном и крепком государстве возможно осуществление таких благородных идей и замыслов ради заботы о своих гражданах. А это значит, что наше гражданское общество понимает, что конструктивная активность населения как в социальных, так и экономических аспектах жизни позволит укрепить Казахстан изнутри и поддержать имидж нашей страны на мировой арене.

Приятно видеть наших людей уверенными в себе, в завтрашнем дне, понимаю­щими, что сегодняшние экономические, финансовые трудности в Казахстане временные. Принято немало антикризисных мер, которые помогают людям пережить эти трудные времена. В сельской местности жители утверждают, что те, кто работает, содержит личное подворье, никакого кризиса не замечает, а жалобы на кризис – это удел бездельников и лентяев.

– Какие еще вопросы, помимо медицинских, правовых, трудовых, наиболее часто звучали на встречах с населением, и не останутся ли затронутые проблемы только на бумаге?

– Очень много вопросов было по разъяснению нового Закона РК «О легализации», участию в «Дорожной карте занятости-2020», социальной поддержке населения, пенсионному обеспечению и особенно – по получению образования при поддержке государства. Люди активно интересовались вопросами кредитования образования. Представители Министерства образования и науки РК разъясняли учителям, старшеклассникам и родителям преимущества обучения детей в колледжах и вузах путем открытия образовательных накопительных депозитов и получения образовательных кредитов, рассказывали о процессе перехода на 12-летнее образование и стратегических направлениях развития системы среднего и профессио­нального образования. Отрадно, что во встречах активное участие принимает молодежь.

Естественно, все обращения граждан зафиксированы, записаны их телефоны, определены сроки ответа на поставленные вопросы. Представители министерств и ведомств республики заинтересованы в том, чтобы все затронутые проблемы были решены. Думаю, местные власти тоже понимают, насколько это серьезно и важно.

В целом проведение акции будет способствовать формированию казахстанского патриотизма, обеспечению общественного согласия, окажет положительный социальный эффект. Я также уверен, что подобные акции, посвященные знаменательным датам в истории нашей страны, станут традиционными. По крайней мере ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» и НК «Қазақстан темiр жолы» готовы поддерживать их и впредь.

P.S. А мы отметим, что за праздничные дни специализированный поезд «Мәңгiлiк Ел» проехал по Мангистауской и Атырау­ской областям, сделав в каждом из них по две остановки (Актау и Шетпе, Атырау и Макат). Встречи, как всегда, были теплыми и плодотворными…