Свежий выпуск Мәңгілік Ел: одна страна – одна судьба Ералы ТУГЖАНОВ, заместитель председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК

Глава государства говорил на сессии о наших общих достижениях, были конкретизированы и поставлены наиболее актуальные задачи ближайших перспектив развития государства и общества.

Обозначена важность культурного стержня нации в современном мире. При этом этнические, языковые, религиозные и культурные различия полиэтничного народа должны быть не разделительными линиями, а объе­диняющим началом. Культура Казахстана должна быть в числе самых узнаваемых культур ХХI века, войти в созвездие 30 мировых «обществ высокой культуры».

Единство народа на основе общих духовно-нравственных ценностей является источником казахстанского национального духа. Нас объе­диняют любовь к нашему общему дому – Казахстану, согласие по отношению к истории нашей древней земли и развитию языков, глубокая вера в настоящее и великое будущее нашего государства и ее граждан. Это и есть основа нашей Вечной Родины – Мәңгілік Ел.

Особое внимание уделено патриотическому воспитанию подрастающего поколения, укреплению казахстанской идентичности на принципе гражданства, укоренению в его сознании общенациональных ценностей, норм благородства, чести, достоинства и милосердия. На это будут направлены общие усилия системы образования, воспитания, культуры, СМИ и этнокультурных объе­динений. Особая роль в вопросах воспитания толерантности в семье через семейные ценности отводится советам матерей, их на сегодня около двухсот. Недаром в народе говорят «Ел болам десең – бесігіңді түзе».

Отмечалось, что нация-государство – это прежде всего ее уникальный государственный язык. Знание его – долг и обязанность каждого гражданина, залог конкурентоспособности, социальный лифт в обществе. Знание трех языков – это путевка в глобальную жизнь и принцип успешности человека.Поэтому будет разработана «дорожная карта» развития трехъязычного образования.

Обозначена важная роль ассамблеи в системе общественного контроля в транспарентном государстве как особый механизм народного, надполитического представительства. Сегодня эту роль выполняют 1 470 советов общественного согласия всех уровней, которые занимаются любыми вопросами, актуальными для социального самочувствия населения конкретного региона, города, аула, предприятия. Эта система должна развиваться и далее.

Президент страны отметил, что любые формы нацио­нального радикализма, политизации вопросов межэтнических отношений будут жестко пресекаться. Данная постановка вопроса предельно актуальна, потому что в современных глобальных социальных конфликтах эти составляющие играют особо взрывоопасную роль.

Кроме того, была поставлена задача систематизировать работу ассамблеи по углублению культурно-гуманитарного взаимодействия с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Хочу особо подчерк­нуть, что речь идет именно о двусторонних гуманитарных и культурных связях с государствами – членами союза, потому что сам ЕАЭС – это исключительно экономическая организация.

XXII сессия Ассамблеи народа Казахстана в очередной раз убедительно и ярко продемонстрировала не только лучшие качества казахстанского патриотизма, национального единства, толерантности и открытости нашего народа, но и торжество политики мира и согласия Президента страны и безграничное доверие народа к своему Лидеру.

Поэтому Глава государства совершенно справедливо предложил отмечать День благодарности друг к другу, и особенно к казахам, которые на протяжении веков проявляли милосердие и доброту ко всем другим этносам. Это стало поддержкой уже начатой живой человеческой традиции. Например, в Уштобе, в Уральске установлены памятные знаки казахскому народу, казахской земле от благодарных потомков депортированных и реп­рессированных. Безу­словно, этот день должен стать ярким праздником памяти и милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу.

Реализация задач Главы государства – 5 институцио­нальных реформ, Плана нации – «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства» требуют дальнейшего укреп­ления казахстанской идентичности, которая должна основываться на принципе гражданства, единстве прав и обязанностей, доступе к равным возможностям.

Фундаментальной основой гражданского самосознания выступит, без сом­нения, общенациональная идея «Мәңгілік Ел», а именно ее консолидирующие ценности – гражданское равенство; трудолюбие; честность; культ учености и образования; светская страна – страна толерантности.

Укрепление государства, имеющего полиэтническую и поликонфессиональную структуру, невозможно без единого гражданского сообщества, сплоченного во имя единой цели, вокруг единых ценностей, вокруг национальной идеи «Мәңгілік Ел».

«Мәңгілік Ел» – это общенациональная идея, показывающая историческую глубину казахстанской государственности, неиссякае­мый источник энергии нашего единства, надежная духовная опора нашей независимости, объединяющая всех казахстанцев!

«Мәңгілік Ел» неразрывно связана с народным, глубинным патриотическим понятием «Менің Елім». В этих категориях заключена жизненная философия государства, общества, народа.

Главная идея Года Ассамб­леи народа Казахстана – «Менің Елім – Мәңгілік Ел».

Именно поэтому XXII сессия Ассамблеи народа Казахстана прошла с повесткой «Мәңгілік Ел: одна страна – одна судьба», а 2015 год для народа Казахстана, без всяких преувеличений, стал годом исторических по своим масштабам событий, которые определят характер и направление развития нашего общества и государства на долгие годы вперед.

В нынешнем году перед ассамблеей стоит задача реа­лизовать максимальное количество больших конкретных дел, направленных на достижение целей 5 народных реформ, Стратегии «Казахстан-2050» для воплощения желанной мечты предков «Мәңгілік Ел».

И мы решаем эту задачу.

В Год ассамблеи вся страна отмечает 20-летие Конституции РК, 550-летие Казахского ханства, а через несколько дней мы будем отмечать 70-летие Великой Победы.

В Год ассамблеи, ее 20-летия, я хотел бы вспомнить и выразить благодарность тем, кто стоял у истоков становления АНК, это в первую очередь Мырзатай Жолдасбеков, Сергей Терещенко, Оралбай Абдыкаримов, Павел Атрушкевич, Мурат Каримов, Олег Дымов, Лео Шик, Михаил Парипса, Александр Барон, Султан Оздоев, Людмила Хочиева, Мусаниип Увайсов, Князь Мирзоев, Александр Дедерер, Юрий Бунаков, Гульнара Аннакулиева и многие другие.

Чтобы дойти до каждого жителя нашей страны, каждого населенного пункта в отдаленных районах Казахстана, для того чтобы каждый почувствовал заботливую руку ассамблеи, социальную направленность государства и сопричастность к судьбе своей Родины, в юбилейном году инициированы и реализуется ряд масштабных социальных акций.

Безусловным успехом стала республиканская акция «Поезд «Менің Қазақстаным»: в 29 отдаленных населенных пунк­тах более 4,5 тыс. граждан получили социальные, медицинские, правовые консультации. Около 50 тыс. чел. получили медицинскую помощь. Состоялись мероприятия, посвященные 180-летию Чокана Валиханова, 170-летию великого поэта Абая Кунанбаева.

Ассамблея инициировала уникальный проект – респуб­ликанскую акцию «АНК – 20 добрых дел», символом которой стал Тайказан. В рамках акции помощь оказана 35 тыс. чел., проведено 2 500 мероприятий. Оказана помощь пострадавшим от паводка жителям Карагандинской области. Перечислено более 13 млн. 200 тыс. тенге, передано свыше 100 тонн гуманитарной помощи.

В рамках второго этапа мегапроекта АНК «Дорожная карта мира и согласия» прошло 6 660 социально ориентированных мероприятий с участием более 1 млн. 562 тыс. чел. Оказана помощь 86 тыс. чел. из социально уязвимых категорий населения на сумму более 153 млн. тенге. С марта по май месяц АНК реализует акцию социальной солидарности «Асар» и месячник заботы о ветеранах Великой Отечественной вой­ны. Реставрировано 15 памятников, благоустрое­но 1 476 могил, ветеранам оказана помощь более чем на 30 млн. тенге.

Таких примеров и акций у ассамблеи очень много, каждый казахстанец старается внести свою лепту в укрепление единства народа Казахстана. Говоря об этом, я вспоминаю казахскую пословицу «Ынтымақ, бірлік, келісім – еңбастыбайлық ел үшін».

Именно ассамблея в истории независимости всегда играла неизменно стабилизирующую роль, обеспечивала единство и согласие народа на переломных моментах истории. В 1995 году АНК инициировала два всенародных референдума – по принятию нового, ныне действующего Основного закона страны и продлению полномочий Президента, что позволило молодому независимому государству выстроить свой – казахстанский – путь развития.

В текущем году инициа­тива ассамблеи по проведению выборов Президента стала воплощением воли народа, его стремления к стабильности, к уверенности в завтрашнем дне, к неизменности и продолжению взвешенного, выверенного курса социально-экономического прогресса, устойчивого развития, общественного согласия и национального единства.

Прошедшие выборы стали яркой демонстрацией консолидации и сплоченности народа Казахстана, сознательного гражданского стремления всех граждан самостоятельно определять свою судьбу. Подтверждением этому служит рекордное за всю историю страны количество избирателей, явившихся на выборы, – более 95%.

Народ Казахстана сделал свой выбор, исходя из осознания своей ответственности перед будущим, исходя из высших интересов народа и страны, выполняя свой гражданский и патриотический долг.

Этим выбором стало торжество неоспоримой победы народного Лидера – Первого Президента Республики Казахстан. 97,75% проголосовавших казахстанцев отдали свои голоса за Лидера нации, за мир, согласие и стабильность.

Символично, что выборы прошли в год, объявленный Главой государства Годом Ассамблеи народа Казахстана, в год, когда мы отмечаем 20-летие политики мира и согласия. Ведь главная миссия и задача ассамблеи – объе­динить народ Казахстана в единое целое – успешно реа­лизована. Сегодня АНК – надежный фактор стабильности, прочный фундамент общественного согласия, залог устойчивого развития.

Ассамблея стала конституционным органом, общегражданским, надполитическим и общенародным институтом нашей страны, а единство нашего полиэтнического общества является базисом казахстанской государственности.

Народ Казахстана выражает искреннюю благодарность своему Елбасы за мир на благословенной земле Казахстана.

Вместе с нашим Лидером нации мы уверенно идем к большим высотам, достигнуто «пять главных побед» казахстанской модели Президента Нурсултана Назарбаева­. Успешно состоялась интеграция в единый народ Казахстана; наша страна стала безопасной и стабильной; полиэтничность страны превращена в стратегический ресурс Казахстана; гражданам обеспечивается реальное равенство прав и возможностей, а Лидер нации пользуется абсолютным доверием народа.

По данным социологических исследований, 95% опрошенных считают себя представителями единого народа, 94,2% – гражданами Казахстана.

Благодаря мудрой и дальновидной политике Лидера нации, Ассамблея народа Казахстана органично вписалась в систему новых демократических институтов республики.

Мировое сообщество по праву считает Первого Президента страны основателем казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия. За годы независимости возрос и международный авторитет ассамб­леи. Казахстанский опыт получил высокую оценку международных экспертов, его с большим вниманием изучает мировое сообщество. Более 20 стран направили своих экспертов, политиков, дип­ломатов в Сек­ретариат АНК для изучения опыта, таких встреч состоялось более 60. Модель переведена на 56 языков, презентована в Организации Объе­диненных Наций, странах – участницах ОБСЕ, в государствах, где прошли крупные международные форумы – Копенгагене, Вене, Женеве, Нью-Йорке.

Ассамблея народа Казахстана сегодня – это результат уникального политического новаторства Лидера нации Нурсултана Назарбаева­. Сегодня Конституция и АНК не просто ровесники. Это две великие ценности, ставшие фундаментом стабильности, модернизации и процветания. Доверие, традиции, транспарентность, толерантность – это именно те принципы, которые легли в основу нашего полиэтнического процветающего государства.

Как символ приверженности этим ценностям 1 мая мы отмечаем Праздник единства народа Казахстана. Праздник, занимающий особое место в сердцах всех казахстанцев. Этот день – день нашего всенародного единства, праздник нашей дружбы и согласия.

Патриотизм и сплоченность, общая ответственность за судьбу Родины – это стратегические ресурсы успешного развития Казахстана, главные источники нашей силы и уверенности в завт­рашнем дне.

Желаю всем казахстанцам здоровья и счастья, успехов, благополучия и уверенности в будущем.

Мы один народ, у нас одна судьба!